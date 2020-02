SEGA AGES : Sonic The Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2 sont disponibles sur Nintendo Switch !

– Ronds, colorés et implacables : double dose de suites sur Nintendo Switch –

Sonic et Arle unissent leurs forces pour faire de février le mois officiel des suites ! Les versions SEGA AGES de Sonic The Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2 sont désormais disponibles sur Nintendo Switch, au prix de 6,99 € l’unité. Elles bénéficient de toutes les améliorations habituelles de la collection, en plus d’ajouts bien sentis propres à leurs spécificités ! Voilà de parfaits compagnons de route, illustrés dans cette bande-annonce de lancement :

Que dire de plus sur le légendaire Sonic The Hedgehog 2 ? Aucun autre jeu de l’époque n’est parvenu à offrir la même sensation de vitesse, à retranscrire le même sentiment d’urgence à aller de l’avant. Avec la collection SEGA AGES, ce chef d’œuvre débridé de la plateforme va encore plus loin : retour du mode compétitif à deux joueurs, ajout de la possibilité de « drop dash » comme dans Sonic Mania, Super Sonic Mode qui permet de se transformer en Super Sonic dès le départ, mode Time Trial et classements en ligne, sans oublier l’ajout de Knuckles the Echidna. Fêtez la sortie du film avec un retour tonitruant dans le passé !

Préparez-vous à envoyer des tas d’ordures sur vos amis ! Enfin des tas de Puyo, tout au moins ! Puyo Puyo 2 est largement considéré comme l’un des meilleurs épisodes de la série grâce à ses règles repensées, et cette version SEGA AGES améliore encore l’expérience de jeu. Des duels et des classements en ligne, la possibilité de rembobiner en cas d’erreur, le mode daltonien : le moment est venu de succomber à la fièvre Puyo Puyo !

À Propos de Sonic the Hedgehog 2

Après sa sortie en 1992, Sonic The Hedgehog 2 s’est rapidement imposé comme l’un des plus grands succès de la Mega Drive. Les aventures de Sonic et Tails (qui fait ses débuts dans la série) pour sauver les Émeraudes du Chaos des griffes de l’infâme Dr. Eggman ont aidé à façonner l’image de SEGA, toujours aussi flamboyante près de trente ans plus tard.

À Propos de Puyo Puyo 2

Puyo Puyo 2, aussi connu sous le nom de Puyo Puyo Tsu, est considéré comme l’un des plus grands jeux d’arcade de l’histoire au Japon. Cette suite introduit de nouvelles règles, ainsi que la possibilité de contrer les « Garbage Puyo » envoyés par votre adversaire en créant des enchaînements de votre côté. Les modes Single Puyo Puyo, Double Puyo Puyo et Endless Puyo apportent un maximum de variété et de fun à ce puzzle game mythique qui n’a pas pris une ride.

Sonic The Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2 sont disponibles individuellement sur l’eShop de la Nintendo Switch aux États-Unis et en Europe au prix de 6,99 €.