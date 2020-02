Super Tennis (Nintendo Switch) – Le test

À ne pas confondre avec Super Tennis Blast et encore moins le jeu SNES, Ultimate Games nous propose son propre jeu de tennis : Super Tennis. On se dit alors « chouette, une nouvelle simulation arcade et pixélisée » mais ne vous emballez pas trop vite car les règles du jeu ont bien changé. Proposé à 5,99€, nous avons enfilé notre tenue de sport et frapper quelques balles pour vous livrer notre verdict sur le titre.

Super Tennis est donc un tout petit jeu sans mode histoire avec uniquement des parties très rapides. Là où on pouvait s’attendre à des matchs amusants et intenses, quelle ne fut pas notre surprise quand on a lancé notre premier match. En effet, les règles de gameplay ont été complètement changées. Dans ce titre, le but du jeu est de faire la bonne combinaison de touche. Exemple : Haut, Bas, Gauche, Droite ou encore ZR, ZR, L… À chaque balle qui arrive, vous avez quelques secondes pour effectuer la bonne combinaison de touche et l’envoyer.

Si vous réussissez trois échanges, alors vous n’avez plus qu’à envoyer tout votre puissance et le match est terminé en seulement trois ou quatre points et une minute à tout casser. Si le concept peut paraître original, il en devient très vite répétitif car il n’évoluera jamais si ce n’est lorsque les combinaisons de touche à réaliser monteront à quatre, mais c’est tout. Ajoutons à cela la voix du commentateur qui ne sert à rien et se répète rapidement, on repassera pour l’ambiance… Il est tout de même possible de désactiver ça dans les options.

Le titre se rattrape sur d’autres aspects heureusement, à savoir les nombreux costumes déblocables. On peut ensuite mixer tout ça en choisissant sa tenue et avoir des personnages hauts en couleur comme un homme mouche, un ange, un astronaute, un ninja tout en leur ajoutant un short rose par exemple. Côté durée de vie, il faudra compter deux ou trois heures sur de courtes sessions pour tout voir, ce qui est suffisant au vu du manque d’intérêt. Le titre a pourtant une autre qualité à savoir ses graphismes.

Dans un style rétro pixélisé, Super Tennis surprend agréablement avec de nombreux terrains colorés et travaillés. Les développeurs ont cependant voulu ajouter des conditions climatiques comme du brouillard qui s’avèrent complètement inutiles. Dans ce jeu, nous n’avons pas besoin de voir d’où vient la balle, c’est seulement en réalisant le combo à la manette que l’on peut la renvoyer. On notera que le soft propose des vibrations HD, mais rien de transcendant. Il sera vite oublié dans les méandres de l’eShop.