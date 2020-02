Nouveau personnage jouable, baston à deux en ligne et à quatre en local : Streets of Rage 4 frappe fort en vidéo

Editeur et co-développeur de Streets of Rage 4, Dotemu (éditeur de Wonder Boy: The Dragon’s Trap, développeur de Windjammers) et ses co-développeurs Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon’s Trap) et Guard Crush Games (Streets of Fury) annoncent aujourd’hui un mode deux joueurs en ligne et de la coopération hors-ligne jusqu’à quatre pour le nouvel épisode de la série iconique des 90’s, qui sortira au printemps prochain. Une nouvelle bande-annonce dévoile également le tout nouveau – et dernier – personnage jouable de l’aventure, prévue sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Le mode coopératif à quatre joueurs et ce nouveau héros seront jouables lors de la PAX East de Boston, du 27 février au 1er mars sur le stand 28051 du show floor.

Découvrez Floyd et un peu de baston énervée à quatre joueurs dans cette nouvelle bande-annonce :

Floyd, c’est avant tout deux énormes bras cybernétiques incroyablement puissants, amélioration qu’il doit au scientifique cyborg de Streets of Rage 3, le fameux Dr. Zan. Moins rapide et doté d’une régénération de santé plus lente que les autres, il possède la meilleure allonge de l’effectif et une puissance incommensurable lui permettant d’asséner des combos dévastateurs pour les lignes ennemies.

Streets of Rage 4 réunit Axel, Blaze, Adam et Floyd pour une nouvelle expédition punitive après plus de 25 ans d’absence. Cette suite très attendue s’approprie les codes emblématiques de la licence, comme son atmosphère sombre et crépusculaire, son ambiance rugueuse ou encore son visuel crayonné à la main et éclairé au néon. De nouveaux combattants jouables pas venus pour ramasser des coquillages, des possibilités de combat étendues et jouissives, une bande-son énergique insufflée par les compositeurs habituels de la série Yūzō Koshiro (Streets of Rage 1, 2, & 3, Sonic the Hedgehog) et Motohiro Kawashima (Streets of Rage 2 & 3, Shinobi II) : Streets of Rage 4 est un beat’em all sans concession qui va frapper fort en 2020.