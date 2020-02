On fait le plein d’informations pour Trials of Mana sur Nintendo Switch

Square-Enix nous a transmis plusieurs informations sous la forme d’un livret comprenant images et informations sur le jeu qui sort le 24 avril prochain sur Nintendo Switch. Trials of Mana est le remake en haute définition de Seiken Densetsu 3 sorti en 1995 au Japon. Le but de ce remake est de faire découvrir cette histoire culte et ses personnages à la nouvelle génération. Pour ce faire le jeu a été amélioré avec les technologies actuelles afin de satisfaire de nouveaux joueurs : combats en temps réel, images en 3D et gameplay amélioré.

L’histoire : Alors que le monde avait sombré dans les ténèbres, la Déesse de Mana dégaina l’épée de Mana pour anéantir les huit bénévodons, des monstres de destruction. Elle scella ces horreurs dans les huit pierres de Mana, empêchant ainsi le royaume de sombrer dans les abysses. Affaiblie par la reconstruction du monde, la Déesse prit la forme d’un arbre et sombra dans un long et profond sommeil. Mais les forces du mal cherchèrent rapidement à libérer les bénévodons afin de prendre le contrôle du monde. Elles déclenchèrent une terrible guerre pour atteindre leur but et déstabiliser les royaumes. La paix n’était plus qu’un souvenir. Le Mana commença à disparaître, et l’Arbre de Mana se mit à dépérir…

Les points annoncés dans ce livret :

Mise en place d’un nouveau système de gain de niveau complet. À chaque niveau gagner les statistiques du personnage augmenteront automatiquement. Vous obtiendrez également des points que vous pourrez utiliser pour : augmenter les stats que vous souhaitez ou apprendre de nouvelles attaques et compétences à votre personnage.

Pas de panique cependant si vous vous trompez, vous pourrez réinitialiser les points que vous avez attribués. Mais pour cela il vous faudra vous rendre dans un lieu bien précis que vous trouverez à coup sûr lors de votre aventure.

Le système d’apprentissage sera également plus poussé. Pour apprendre des compétences à votre personnage, vous devrez utiliser plusieurs techniques : utiliser les points que vous gagnerez en montant de niveau, en interagissant avec des personnages que vous rencontrerez ou en changeant de classe.

Bien qu’il existe 300 capacités au total, votre personnage ne pourra en équiper qu’un nombre restreint. Ce nombre augmente lorsque vous passez en classe supérieure.

Vous pourrez personnaliser votre personnage en choisissant sa classe et l’orientation de celle-ci (Lumière ou Ténèbres), mais également en choisissant son apparence grâce à des costumes et armes. Là, aussi, vous ne serez pas bloqué : si un de vos choix ne vous convient plus, vous pourrez revenir en arrière, grâce à « la balance de la Déesse ». Cet objet rare réinitialisera la classe de votre personnage.

Durant votre aventure, vous aurez l’occasion de récolter des graines (il en existe 5 types). Ces graines une fois plantées dans des pots magiques feront pousser de l’équipement ou bien des objets. Plus vous utiliserez un pot magique plus il gagnera, lui aussi, en niveau et plus son niveau sera élevé plus vous aurez de chance d’obtenir des items rares.

Plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées pour le confort des joueurs. Ainsi vous pourrez cumuler 12 sauvegardes différentes et les points de sauvegarde en jeu seront également plus nombreux. Vous pourrez choisir entre 4 modes de difficultés qui ne changeront rien au déroulé de l’histoire.

Vous trouverez aussi des objets qui apporteront des bonus temporaires : meilleur gain de XP ou d’or…

Le jeu tirera parti de la manette de la Switch et proposera d’attribuer 4 attaques ou objets à 4 touches raccourcies.