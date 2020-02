Rise of Insanity (Nintendo Switch) – Le test rapide

Vous percevez tout d’abord la voix de Stephen Dowell, un médecin, qui signale que les troubles psychiques de son patient sont hors de contrôle.

En effet, Edouard est un homme âgé de 41 ans et présente de lourds troubles du sommeil et de la mémoire. Durant la plupart de ses nuits, ce dernier est plongé dans un terrible cauchemar qui se répète sans jamais se finir… Dans le but de diagnostiquer la pathologie de ce cas très particulier, Stephen Dowell met en place une stupéfiante thérapie : replonger son patient, à travers la fiction qu’il a lui-même conçue, dans ce cauchemar qui marque les mémoires. Dans cette fiction digne d’un véritable scénario de film d’horreur, dans lequel un double homicide a eu lieu au sein de la demeure des Dowell, vous découvrirez en profondeur l’histoire liée à la pathologie d’Edouard, de la terrible tragédie qui s’en est suivie, ainsi que tout le mystère qui se cache derrière le médecin et sa méthode de travail.

Rise of Insanity est un jeu d’horreur, d’aventure et d’exploration à la première personne, développé par Red Limb Studio. Le scénario se déroule dans les années 1970 et ne manquera pas d’attirer votre curiosité par son ambiance mystérieusement horrifique couplé à un gameplay qui se veut énigmatique. Graphiquement parlant, les textures manquent de détails et sont nuisibles à l’expérience de jeu. Heureusement que la bande son et les musiques, à la fois limpides et angoissantes, n’auront pas de difficulté à vous immerger dès le départ dans le contexte psychologique du jeu. Livré à vous-même, il vous faudra fouiller dans des tiroirs, lire des notes, écouter des enregistrements audio, résoudre des puzzles, etc. afin de trouver toutes les réponses à vos questions, le tout se déroulant dans des décors plus étranges et sombres les uns que les autres. Qui est réellement Edouard ? Quel est le lien entre la pathologie du personnage et la terrible tragédie qui a eu lieu dans la demeure de son médecin ? L’histoire fera ainsi de plus en plus sens au fil de votre avancée dans cet escape game cauchemardesque… Âmes sensibles s’abstenir ! Certaines scènes peuvent heurter votre sensibilité et le jeu est susceptible de vous faire bondir de votre chaise dans les moments les plus inattendus de votre exploration…