Ageless sortira sur Nintendo Switch et Pc

Team 17 annonce aujourd’hui qu’il éditeront le jeu Ageless de One More Dream Studios cette année sur la console hybride de Nintendo, une démo sera présentée sur le stand Team17 au PAX East 2020. Dans Ageless, vous incarnez Kiara, une jeune femme qui découvre un arc mystique armé de l’ancien pouvoir de contrôler le vieillissement. Le pouvoir de Kiara n’est pas sans conséquence; le récit suit le voyage qu’elle doit faire pour affronter ses démons intérieurs et se retrouver le long du chemin.

Perdue, seule et confuse, que fera Kiara avec le nouveau pouvoir qui lui permet de contrôler l’âge de la flore et de la faune, qui lui a été transmis par un obélisque magique ?

Traversez un monde d’énigmes et de plateformes unique, empli de mythes et de magie. Embarquez dans une aventure émotionnelle où vous devrez faire des choix difficiles et affronter vos démons intérieurs.

Incarnez Kiara alors qu’elle découvre un monde de merveilles et de chagrin. Manipulez l’âge des animaux et des plantes pour vous frayer un chemin à travers des énigmes environnementales complexes et vaincre les boss impitoyables qui vous barrent la route.

Devenez Intemporel : Doté d’un arc mystique, maîtrisez l’art de l’intemporalité. Utilisez les animaux et les plantes pour résoudre des énigmes captivantes et des défis complexes.

Un mécanisme de vieillissement unique : Jouez avec les lois de la nature pour contrôler l’âge de la faune et de la flore et vous frayer un chemin à travers des niveaux palpitants.

Un conte de fées pas comme les autres : Dans cette histoire tragique de perte et de découverte personnelle, Kiara doit faire le choix d’utiliser ses nouveaux pouvoirs pour affronter ses démons intérieurs ou pour les fuir.

De nouveaux mondes à découvrir : Explorez de nouvelles zones regorgeant de plantes et animaux uniques au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Chaque niveau est dessiné à la main pour atteindre une perfection pixellisée et créer un monde magnifique.

Des objets à collectionner : Découvrez des reliques secrètes disséminées un peu partout ! Arriverez-vous à toutes les trouver ?