Les célèbres robots repartent au combat dans Mega Man Zero/ZX Legacy Collection sur Nintendo Switch !

Capcom propose aux fans de la saga et aux nouveaux joueurs de retrouver l’intégralité des volets des séries Mega Man Zero et Mega Man ZX dans une compilation remplie d’action.

Affûtez votre Z-Saber pour découvrir ou retrouver l’univers des robots les plus célèbres de Capcom dans MEGA MAN ZERO/ZX LEGACY COLLECTION. Cette compilation contient six titres incontournables de l’univers Mega Man. Les amateurs d’action et de plateformes pourront participer, entre autres, à la saga en quatre parties du légendaire Reploid, Zero, qui se déroule des centaines d’années après les événements de la série Mega Man X. Mega Man ZX et ZX Advent permettent aux joueurs d’incarner un héros masculin ou féminin pour la première fois dans la série, personnages pouvant « Megamerger » grâce aux mystérieux Biometaux et acquérir les pouvoirs de héros légendaires tels que Zero et X.

MEGA MAN ZERO/ZX LEGACY COLLECTION propulse tous ces titres célèbres pour leurs combats de boss retors et leurs phases de plateformes ultra précises et rapides, sur les écrans de salon et d’ordinateur aujourd’hui. Les nostalgiques peuvent choisir de jouer en utilisant le rendu visuel d’origine, les autres préfèreront peut-être les nouveaux filtres à disposition pour lisser l’image. Les moins expérimentés pourront se confronter au mode Casual qui propose une difficulté réduite et un système de points de sauvegarde en milieu de mission pour se faire la main dans un premier temps.

Lors de leur exploration du monde ouvert de Mega Man ZX et ZX Advent, les joueurs peuvent choisir parmi un certain nombre de configurations visuelles pour afficher les commandes à double écran des versions originales.

Une fois les six jeux maîtrisés, les fans les plus aguerris à la recherche d’un défi à leur mesure, pourront également mesurer leur skill dans le tout nouveau mode challenge Z Chaser sur divers stages issus de chaque titre inclus dans la compilation. Ils pourront aussi perfectionner leurs compétences en solo, s’affronter dans des courses contre les fantômes des meilleurs joueurs du classement mondial ou défier leurs amis en multijoueur local.

Pour les collectionneurs, la galerie du jeu regroupera plus de 650 illustrations issues du développement de chaque série, ainsi que la sélection complète des musiques (compositions originales et nouveaux arrangements).

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection est une compilation de jeux de plateformes/action disponible en version dématérialisées sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam) depuis le 25 février 2020.