Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (Nintendo Switch) – Le test

Capcom nous propose de retrouver la suite de la série des Mega Man déjà parus avec Mega Man Legacy Collection et Mega Man X Legacy Collection 1 et 2. Cette nouvelle collection de jeux rassemble les 6 épisodes de Mega Man Zero et de Mega Man Z et terminera ainsi ce trio qui rassemble les principaux jeux de la série.

La série des Mega Man est un incontournable du jeu vidéo. La série débute en 1987 sur NES et propose des jeux d’action/plateforme disons exigeants, pour ne pas dire durs. En effet, c’est le challenge et le gameplay bien rodé qui a mis en lumière ces jeux auprès des joueurs. Même si vous n’avez touché à aucun de ces jeux, vous en aviez forcément entendu parler et si vous souhaitez les découvrir, ce trio de collection sur Switch en est l’occasion. Mega Man Zero/ZX Legacy Collection sera disponible sur l’eShop pour 29,99 € et uniquement en démat pour l’instant.

Un peu d’histoire pour débuter

La série des Mega Man se déroule en 4 grandes phases. Chacune de ces phases est séparée d’une centaine d’années.

On commence avec la série d’origine des Mega Man avec la création des robots, puis on enchaîne avec Mega Man X qui se déroule donc 100 ans après. Mega Man X voit débarquer de nouveaux types de robots, les Réploïdes. L’histoire des Réploïdes et des humains s’enchaine pour arriver 100 ans après avec Mega Man Zero (ceux de notre collection).

Mega Man Zero compte 4 épisodes sortis sur GBA entre 2002 et 2005. On y incarne Zero un légendaire Réploïde réveillé par la professeur Ciel pour l’aider au sein de la résistance.

Enfin, on arrivera sur Mega Man ZX et ZX Advent, sortis initialement en 2006 et 2008 sur DS et dont l’histoire se déroule là encore 100 ans après Mega Man Zero.

Voilà, nous avons fait le tour et vous voyez maintenant où se situe cette collection de jeu Mega Man.

On commence dans l’ordre avec Mega Man Zero

En effet, le jeu est scindé en 2 parties : une partie pour Mega Man Zero et l’autre pour Mega Man ZX.

Bien que le jeu soit annoncé en français, nous avons le regret de vous dire que ce n’est pas le cas de ces 4 épisodes de Mega Man Zero. En fait, il s’agit d’un simple portage des jeux sur la Nintendo Switch. Mais vu que le jeu propose une histoire construite par rapport aux premiers épisodes, nous aurions aimé avoir une traduction en français pour plus de plaisir de jeu. L’anglais reste cependant abordable, mais c’est un gros bémol pour cette compilation…

Heureusement, le jeu tient ses promesses ! La difficulté du jeu est bien présente et les niveaux vous demanderont de maîtriser parfaitement votre personnage. Ils ne sont pas très longs : il faut compter environ 3-4 minutes pour terminer un niveau. Cependant, le boss qui vous attend à la fin sera exigeant et vous devrez apprendre ses patterns d’attaque afin de le vaincre. Vous n’aurez pas le choix, la force brute ne servira à rien, même en mode facile, puisqu’en 4 ou 5 coups vous serez K.O.

Mais grosse nouveauté, un mode débutant est disponible pour chacun de ces 4 épisodes, ainsi qu’une option pour activer des sauvegardes assistées. Le mode sauvegarde assistée, souvent demandé, est enfin présent dans le jeu et vous permettra de ne pas devoir refaire le niveau complet en cas de « mauvaise manipulation ». C’est assez pratique et plaisant ! Concernant le mode débutant ou mode facile, il vous permettra de traverser les niveaux très facilement, car il enlève quelques pièges et les ennemis vous feront beaucoup moins de dégâts. Les boss conserveront les mêmes patterns d’attaque et seront simplement moins résistants. Donc le plaisir de jeu sera conservé et vous garderez vos cheveux sur votre tête, pas besoin de vous les arracher !

Niveau graphisme et musique, ils restent soignés, plaisants et en parfait accord avec le jeu. Pas d’adaptation pour un écran de TV, vous aurez donc droit à un beau layout autour de l’écran pour le réduire à la taille de l’écran de GBA de l’époque. Le jeu est beau, que ce soit en mode portable ou en mode TV.

Passons maintenant à Mega Man ZX

Cette partie rassemble les deux jeux sortis sur DS, qui sont cette fois entièrement en français. C’est vraiment super agréable de jouer en français. De plus, vous aurez le choix de jouer un personnage féminin ou masculin, ce qui est tout aussi agréable.

Niveau difficulté, ils sont peut-être un peu plus faciles que les Mega Man X, mais sont toujours aussi agréables. Sortis initialement sur DS, ils disposent de 2 écrans d’affichage qui ont été bien implantés dans cette version Switch.

De même que pour la partie Mega Man Zero, ces deux jeux sont très agréables. On traverse toujours les niveaux en 3-4 minutes pour arriver sur des boss dont il faut apprendre les patterns. La difficulté est cependant moins brutale que pour les épisodes Zero et les boss deviendront de plus en plus forts au fil du jeu. On a moins l’impression de se heurter à un mur que dans Mega Man Zero. Après c’est aussi une question d’habitude, si vous faites les jeux dans l’ordre vous aurez acquis une certaine dextérité et expérience des patterns des boss et vous serez donc plus réactif.

Le mode débutant et les sauvegardes assistées sont également disponibles pour ces deux opus, pour vous offrir un plus grand plaisir de jeu.

Niveau graphisme, ils sont un peu au-dessus de ceux de Mega Man Zero, cela étant dû au fait qu’ils soient sortis plus tard et surtout sur DS directement. La musique est toujours aussi bonne et colle parfaitement avec l’ambiance du jeu. Le gameplay est peut-être un peu plus simple à prendre en main également que dans les Mega Man Zero et reste irréprochable.

Les bonus offerts dans cette compil

La compilation propose également quelques bonus identiques aux 6 jeux qui la composent. Vous trouverez une galerie avec des dessins des personnages style art-book numérique, un lecteur audio qui vous permettra d’écouter les excellentes musiques du jeu en mode jukebox et enfin un mode Z Chaser qui vous proposera des défis supplémentaires : Single Chaser, Double Chaser et enfin de consulter les records mondiaux avec World Record Chaser.

Le mode « Single Chaser » vous proposera un mode solo qui vous oppose au temps de complétion d’un Chaser fantôme. Les temps de complétion sont enregistrés au classement mondial lorsque vous êtes en ligne.

Le mode « Double Chaser » est un mode deux joueurs local qui vous permet de défier un ami (non testé).

Et enfin vous pourrez vous mesurer aux meilleurs replays du monde dans World Record Chaser, qui vous propose donc là encore un contre la montre avec des temps de complétion enregistrés au classement mondial.