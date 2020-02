Two Point Hospital est disponible sur consoles !

– Le mode Bac à Sable et le Collectif Supervirus arriveront le 31 mars en téléchargement gratuit –

Le temps est bon, le ciel est bleu, et Two Point Hospital est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, en version physique et en dématérialisé. Deux fonctionnalités prisées des joueurs PC, le Mode Bac à Sable et le Collectif Supervirus, seront disponibles en téléchargement gratuit sur toutes les plateformes le 31 mars 2020.

Découvrez la bande-annonce de lancement :

Sous-titres français disponibles dans les options de la vidéo.

Après un lancement couronné de succès sur PC en août 2018, et plus d’un million d’exemplaires vendus à ce jour, Two Point Hospital est maintenant disponible sur consoles, sur le Xbox Game Pass et Xbox Game Pass sur PC. Les critiques en vantent déjà le schéma intuitif de contrôles et la facilité de prise en main sur toutes les plateformes.

Two Point Hospital a bénéficié de nombreux ajouts et améliorations depuis sa sortie sur PC, comme la mise à jour Architecte d’Intérieur, le copier/coller de disposition de salles et la personnalisation des personnages : autant de possibilités disponibles sur consoles ! Les joueurs qui apprécient la liberté pourront profiter du Mode Bac à Sable et du Collectif Supervirus à partir du 31 mars, via une mise à jour automatique et gratuite. Le Collectif Supervirus invite les joueurs à collaborer avec leurs semblables du monde entier pour réussir des défis et débloquer des récompenses dans le jeu. Enfin, les versions consoles de Two Point Hospital incluent les deux packs de contenus téléchargeables, « Bigfoot » et « Pebberley Island », où les joueurs se confronteront à de nouvelles maladies endémiques dans de nouvelles régions.

Rendez-vous sur www.twopointhospital.com pour acheter la version physique de Two Point Hospital sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, et reportez-vous aux boutiques en ligne des constructeurs pour les versions numériques.