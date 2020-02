Un gros plein d’images pour Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons sortira dans moins d’un mois, et les fans deviennent absolument fous en attendant le jeu. Je le sais, parce que je suis l’un d’entre eux !

En attendant le jour du lancement, nous pouvons au moins passer au crible une nouvelle série d’images…

Le dernier communiqué de presse:

Tom Nook a le sens du commerce. Malgré des journées déjà bien chargées, l’incontournable raton laveur d’Animal Crossing a pris le temps de préparer une nouvelle vidéo détaillant sa toute dernière entreprise, la formule Évasion Île déserte de Nook Inc. Dans cette présentation, il revient sur la sortie d’Animal Crossing: New Horizons, qui arrive le 20 mars, exclusivement sur Nintendo Switch. Cette vidéo couvre tout ce qu’un client potentiel de la formule Évasion Île déserte doit savoir avant de se lancer : une introduction à la vie insulaire, le b.a.-ba du nouveau propriétaire, ainsi que de nombreux détails sur le voisinage, le développement de l’île, l’exploration, le bricolage et bien plus encore.

Pour tout savoir sur la formule Évasion Île déserte, regardez l’intégralité de la présentation Animal Crossing : New Horizons – Plongée dans la vie insulaire (Nintendo Switch)

Voici un récapitulatif des annonces les plus marquantes de cette session d’information.

Nouveautés dans la série :

La vie sur une île : sur une île déserte, la vie est paisible et détendue. C’est une expérience que Nook Inc. recommande sans restriction. Comme l’île est déserte, chacun est libre d’y forger une nouvelle vie en partant de zéro. Le temps s’écoule de manière aussi naturelle que dans le monde réel et l’alternance du jour et de la nuit ainsi que le passage des saisons reflètent le temps réel.

Bricolage : à partir de certains matériaux trouvés sur l’île, les résidents peuvent fabriquer de nombreuses choses, dont des outils et des meubles. Les ateliers bricolage vous apprendront comment utiliser des plans de bricolage pour réaliser toutes ces choses utiles. Une fois que le bricolage n’aura plus de secret pour vous, vous pourrez également apprendre à changer la couleur de vos meubles bricolés ou à les décorer avec des motifs personnalisés.

NookPhone : Nook Inc. vous fournira certains équipements et services, dont votre propre NookPhone. Il est équipé de base d’un appareil photo et d’une carte, et de nouvelles applications seront ajoutées au fil du temps. L’appareil photo permet de prendre des photos en jeu n’importe où sur l’île, et même d’y ajouter divers filtres.

Miles Nook : les joueurs désirant des objectifs plus concrets peuvent profiter du programme Miles Nook. En relevant certains défis ou en remplissant certaines conditions, vous gagnerez des miles avec lesquels vous pouvez payer les frais de la formule Évasion. À terme, vous pourrez aussi les échanger contre des récompenses en jeu. Ces récompenses incluent des produits dérivés Nook Inc., diverses choses bien pratiques pour enrichir votre expérience sur l’île ainsi que des tickets permettant de visiter des îles lointaines.

Jeu en groupe : avec la formule Évasion Île déserte de Nook Inc., jusqu’à huit joueurs peuvent vivre sur une même île*. Le jeu en groupe permet à un résident d’appeler jusqu’à trois autres joueurs et d’explorer l’île tous en même temps. Quiconque lance l’appel devient le leader, les autres étant ses acolytes. Il est facile de changer de leader, ce qui permet à chacun de prendre la tête du groupe un moment. Les créatures et objets trouvés par les acolytes sont stockés dans la boîte de recyclage du bureau des résidents.

Développement du paysage : bien qu’il soit possible de traverser les rivières en sautant à la perche par-dessus ou d’escalader les falaises avec une échelle, vous pouvez aussi aménager le paysage et ajouter des ponts et des rampes d’accès. Une fois votre île bien décorée, vous recevrez un permis vous autorisant à tracer librement des routes et à changer drastiquement le paysage en modifiant le cours des rivières, ou en élevant et en abaissant des falaises.

Excursions insulaires : la destination de ces « excursions mystères » dépend du bon vouloir du pilote, impossible de savoir à l’avance où l’on va atterrir. Une fois sur l’un de ces îlots, n’hésitez pas à récolter autant de choses que possible, comme des matériaux de bricolage ou des créatures, afin de les ramener avec vous.

NookLink : avec NookLink, un service intégré à l’application Nintendo Switch Online, les joueurs peuvent utiliser un smartphone dans la vie réelle pour scanner le QR Code d’un motif perso créé avec les précédents jeux Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer et télécharger ce motif vers Animal Crossing: New Horizons. En ligne, il est également possible de discuter avec des amis qui possèdent à la fois Animal Crossing: New Horizons et l’application pour smartphone Nintendo Switch Online en utilisant un smartphone comme clavier ou en profitant du chat vocal. NookLink sera disponible en mars.

Analyse détaillée de la formule Évasion Île déserte :

Choix de l’île : avant d’embarquer à destination de votre île, vous pouvez la choisir parmi certaines options. Selon que vous choisirez de vivre dans l’hémisphère nord ou dans l’hémisphère sud, le rythme des saisons ne sera pas le même. Les activités disponibles changent en même temps que les saisons. Dans l’hémisphère nord, le printemps coïncidera avec le lancement du jeu le 20 mars, ceux qui auront choisi cet hémisphère pourront donc s’attendre à voir rapidement fleurir les cerisiers.

Orientation : après leur arrivée sur l’île, les nouveaux résidents sont conviés à une session d’information bien utile présentée par le personnel de Nook Inc. C’est là que vous recevrez la tente incluse dans votre formule Évasion. Vous pourrez ensuite discuter avec les autres résidents de l’île de l’endroit où planter votre tente, et les aider à s’installer en choisissant également l’emplacement de leur tente.

Bureau des résidents : le bureau des résidents, qui vous assiste dans vos besoins quotidiens, est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez y acheter des objets de tous les jours, y vendre ce dont vous n’avez pas besoin et y recevoir de précieux conseils.

Devenir propriétaire : la tente fournie par Nook Inc. est bien jolie, mais avez-vous pensé à devenir propriétaire ? Le prêt n’a pas d’échéance ni d’intérêts, se fait sans conditions, et vous pourrez le rembourser à votre rythme. Une maison offre bien plus d’espace qu’une tente et dispose même de son propre espace de stockage pour toutes les affaires que vous avez en trop. Une fois propriétaire, vous pouvez vous concentrer sur l’aménagement intérieur et arranger les murs, le sol et les meubles comme il vous chante. Des services d’agrandissement et de rénovation vous sont également proposés afin de développer et de personnaliser encore plus votre maison.

Personnalisation avancée : Animal Crossing: New Horizons offre plus de possibilités de personnalisation que jamais. Vous pouvez donner à votre personnage le look qui vous convient en choisissant sa couleur de peau, sa coupe de cheveux ou ses vêtements, et placer les bâtiments et les objets où vous voulez sur l’île. Vous pouvez même décorer l’intérieur et l’extérieur de votre maison.

Aéroport : c’est la porte d’entrée de votre île. L’endroit est ouvert 24 heures sur 24, à partir du lendemain de votre arrivée. Depuis l’aéroport, vous pouvez inviter des résidents d’autre îles via Internet ou la communication sans fil locale. Vous pouvez aussi voyager vous-même sur d’autres îles pour les visiter. De cette façon, jusqu’à 8 personnes peuvent jouer sur une île donnée en même temps**, alors n’hésitez pas à rassembler un groupe conséquent et à passer de bons moments ensemble.

Bulletin insulaire : au début de chaque jour, le président Nook présentera un bulletin insulaire à tous les résidents, annonçant les événements importants de l’île et donnant des conseils pour profiter pleinement de la vie sur l’île.

Développements et mises à jour :

Nouveaux résidents : à votre arrivée sur l’île, vous n’êtes en compagnie que de quelques autres résidents animaux. Mais au fur et à mesure que l’île se développe, d’autres voisins rejoindront votre communauté. Vous pouvez même en inviter certains à s’installer sur votre île vous-même.

Mises à jour gratuites : des mises à jour gratuites seront disponibles après la sortie du jeu, avec des événements saisonniers ajoutés régulièrement tout au long de l’année. La première mise à jour gratuite sera disponible le jour de la sortie le 20 mars. En l’installant, vous pourrez célébrer la fête des œufs au cours d’un événement spécial en avril.

Bâtiments supplémentaires : avec le développement de l’île, des bâtiments supplémentaires pourront être construits, dont un musée pour exposer le riche écosystème de l’île, une boutique pleine de meubles préfabriqués ou d’objets que vous ne pouvez pas bricoler vous-même, un atelier de couture pour tout ce qui concerne l’habillement et la mode, et un camping où vous pourrez faire venir des invités pour le plaisir.

Touristes et événements : votre île pourra également accueillir des touristes. Les visiteurs temporaires sont toujours les bienvenus, d’autant qu’ils proposent parfois des objets qui ne peuvent pas être fabriqués sur l’île. Les visiteurs peuvent également s’accompagner d’événements comme le tournoi de pêche ou l’insectosafari, qui auront lieu régulièrement au cours de l’année. De nouveaux invités saisonniers et événements spéciaux seront introduits grâce à des mises à jour gratuites.

Compatibilité avec les amiibo : Animal Crossing: New Horizons est compatible avec les figurines et les cartes amiibo de la série Animal Crossing. Vous pouvez aussi inviter ces visages familiers à Photopia, une île où vous pouvez placer vos modèles comme bon vous semble pour des séances photos pleines de créativité.

Partenariat avec Animal Crossing: Pocket Camp : si vous possédez à la fois Animal Crossing: Pocket Camp pour appareils connectés et Animal Crossing: New Horizons, vous recevrez des objets spéciaux dans chaque jeu. Plus de détails seront annoncés ultérieurement sur le compte Twitter d’Animal Crossing.

Tom Nook reprend Twitter : gardez un œil sur les médias sociaux car Tom Nook va reprendre le compte Twitter de Marie juste après la présentation d’aujourd’hui.

En plus du jeu, des pochettes de transport aux couleurs d’Animal Crossing: New Horizons seront disponibles pour la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite. Une édition spéciale de la console Nintendo Switch sera également disponible le 20 mars. Cette édition s’inspire elle aussi du jeu, avec ses manettes Joy-Con bleu pastel et vert pastel d’un côté, blancs de l’autre, ses dragonnes assorties et une station d’accueil blanche flanquée de l’image de Tom Nook, Méli et Mélo.