Ary and the Secret of Seasons dévoile une nouvelle bande-annonce

Cet été, pliez les saisons à votre volonté !

Walnut Creek, Californie – mercredi 26 février 2020 – L’éditeur indépendant Modus Games et le développeur eXiin annoncent que Ary and the Secret of Seasons, sortira cet été sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et Steam. Le jeu d’action aventure suit le voyage d’une courageuse jeune fille cherchant à mettre fin aux perturbations des saisons de son monde.

Une nouvelle bande-annonce démontre l’incroyable capacité de la protagoniste Aryelle à influencer son environnement en invoquant des biomes saisonniers miniatures du printemps, de l’été, de l’automne et de l’hiver. Cette compétence s’avère inestimable dans sa quête, lui permettant de découvrir des secrets, de franchir des obstacles autrefois infranchissables et d’obtenir des avantages cruciaux en combat.

Découvrez les talents polyvalents d’Ary en regardant la vidéo ci-dessous :

Dans Ary and the Secret of Seasons, Ary accepte une mission à laquelle son père est incapable de répondre, s’embarquant à sa place pour résoudre un soudain déséquilibre entre les saisons autrefois en parfaite harmonie au pays de Valdi. Créer des plates-formes pour combler les gouffres et aider les citoyens exaspérés de Valdi n’est que le début du potentiel porté par le pouvoir d’Ary, qui offre un sentiment de grande profondeur tout au long de l’histoire captivante de l’héroïne.