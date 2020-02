Run the Fan (Nintendo Switch) – Le test

Run the Fan est un jeu de casse-tête original qui vous propose de « reconstruire » temporairement des circuits électriques d’une carte mère à l’aide d’une bille métallique afin d’alimenter le ou les ventilateurs de celle-ci. En effet, le concept est assez original et fait très geek !

Le jeu nous propose de parcourir ainsi plus de 50 cartes électroniques composées de puces et autres condensateurs électriques. 56 cartes pour être plus exacte réparties en 3 stages de 18 niveaux. Il faut entre 3 et 5 heures pour finir le jeu ce qui est très correct pour son prix de 3€79 ou moins si vous le trouvez en promotion.

Le gameplay est assez intuitif, vous devrez incliner la carte mère à l’aide des sticks de la console afin de faire rouler la bille jusqu’à l’endroit où la piste est sectionnée. Une fois arrivé là où vous le souhaitez, vous devez appairer la bille aux deux morceaux de piste électrique en appuyant sur les gâchettes afin que la petite étincelle d’électricité puisse continuer sa route vers le ventilateur. Le jeu, en plus de la réflexion, vous demande de l’habileté et de la précision afin de placer la bille au bon endroit et au bon moment.

Ce concept et des contrôles simples, c’est le combo parfait pour faire un bon jeu de réflexion. Le bémol vient du côté arcade du jeu. En effet, pas de chronomètre, mais une fois que le générateur aura lancé la petite étincelle d’électricité dans le circuit elle ne s’arrêtera plus. Si jamais son chemin est interrompu ou que par mégarde vous la renvoyez dans son générateur c’est un game over. C’est assez frustrant, car vous n’aurez pas forcément le temps d’analyser le chemin que vous souhaitez faire emprunter à la bille avant que ce fichu générateur ne se mette en route… Et c’est encore plus frustrant quand vous devez gérer plusieurs sources d’énergie pour alimenter plusieurs ventilateurs. Vous finissez par tester des chemins au hasard en espérant que ça marche… et vous perdrez ainsi le côté réflexion du jeu…

De plus, la musique est un brin stressante et répétitive. C’est la même pour tous les niveaux. Elle ne vous aidera pas à vous concentrer bien au contraire, elle contribuera à vous faire craquer soit par ses répétitions soit à cause de sa mélodie stressante. J’avoue m’être un peu énervée lors du test et avoir fini par couper la musique pour me concentrer. C’est dommage de préférer jouer sans le son d’un jeu !

Quant aux graphismes, ils sont assez basiques, mais soignés et donnent vraiment l’impression d’être sur une carte graphique. Les divers composants représentés, tels que les puces électroniques, les nappes de câbles d’alimentations… ne seront là que pour vous bloquer la route et vous obligez à faire un détour. En revanche, les condensateurs situés sur les pistes électriques vous bloqueront également là route, mais, ils ralentiront aussi l’électricité. Ils sont utilisés lorsque vous avez plusieurs circuits à gérer en même temps et représentent une belle astuce des développeurs.

La courbe de difficulté est inexistante : vous pourrez dès le début devoir générer 2 pistes électriques puis repartir sur une simple. C’est assez aléatoire ! Les seules difficultés sont des pistes multiples, des trous en plus et des bordures en moins vous obligeant à travailler vos réflex, mais au détriment du côté réflexion là encore.