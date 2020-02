Une nouvelle vidéo pour Overpass

Lesquin, le 27 février 2020 – NACON et le studio Zordix Racing sont heureux d’annoncer aujourd’hui la sortie d’Overpass, une simulation off-road technique basée sur du franchissement d’obstacles naturels et artificiels. Á bord de puissants véhicules tout-terrain, mesurez-vous à des tracés extrêmes sur Xbox One, PS4TM et PC via l’Epic Game Store. La version Switch sera disponible dès le 12 mars.

Cette simulation unique en son genre offre aux joueurs plusieurs environnements et terrains particulièrement accidentés. Une conduite mesurée et du sang froid sont nécessaires pour arriver jusqu’à la ligne d’arrivée. Dans Overpass, le joueur ne peut pas dévorer la piste pied au plancher mais doit se frayer un chemin à la vitesse la mieux adaptée pour ne pas rester bloqué sur un obstacle ou endommager son véhicule.

Les spécificités techniques de chaque véhicule sont également à prendre en compte pour chacun des tracés proposés : sélectionnez le véhicule le plus adapté parmi 25 buggies et quads de grands constructeurs (Arctic Cat, Yamaha, Polaris et Suzuki), utilisez à bon escient le blocage de différentiel et passez de 2 à 4 roues motrices lorsque nécessaire. Le jeu s’attache à offrir un défi unique à travers un gameplay novateur et un level design soigné.

Plusieurs modes de jeu sont proposés dans Overpass : le mode carrière permet de se lancer dans une saison, de prendre part aux courses pour accroitre sa réputation, attirer les sponsors et espérer remporter des compétitions. Le mode multijoueur en ligne jusqu’à 8 joueurs demande quant à lui beaucoup de maitrise pour terminer la course plus rapidement que les autres. D’autres modes de jeu tels que les courses rapides ou le multijoueur en local (split screen ou hotseat) complètent l’expérience et invitent le joueur à relever le défi de cet off-road des plus exigeants.