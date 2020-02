Découvrez comment personnaliser votre avatar dans Animal Crossing : New Horizons ainsi que le guide du jeu en français !

Animal Crossing : New Horizons sortira en France le 20 mars prochain et d’ici là, on va avoir le droit à une avalanche de micro-informations pour maintenir la Hype jusqu’à la sortie du jeu.

Et ça commence maintenant ! Enfin, pas vraiment vu qu’il y a eu le Animal Crossing direct la semaine dernière… Bref, de nouvelles vidéos et informations arrivent par le biais de Tom Nook qui se retrouve au commande du Twitter officiel d’Animal Crossing.

Les premières informations qui sont arrivées concerne le nombre d’animaux présent au lancement du jeu : ils seront au nombre de 383 !

Et voici d’autres informations en vidéo, avec notamment l’enregistrement à la formule “Évasion île déserte” et la personnalisation de votre personnage à l’aide d’une coiffeuse ou d’un miroir. Voici les deux vidéos publiées sur le Twitter francophone officiel d’AC. Les vidéos sont quasiment identiques dans les autres langues à la seule différence est l’apparence de l’avatar du personnage. N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil si vous êtes curieux.

https://twitter.com/AC_Marie_FR/status/1232596601396432902

https://twitter.com/AC_Marie_FR/status/1232597451904778240

De plus, le guide officiel du jeu sortira en français publié par Future Press et portera le nom de “Guide Compagnon Officiel” !

Voici la description et la couverture :

« Asseyez-vous et détendez-vous. Votre guide tout-en-un pour des vacances de rêve est là !

Animal Crossing : New Horizons vous emmène sur une île déserte et vous permet d’y construire votre propre paradis, peuplé par une communauté de personnages uniques. Ce livre haut de gamme est à la fois le guide idéal pour tirer au mieux profit de la vie insulaire et la référence ultime pour ceux qui cherchent à tout avoir.

Acclimatez-vous

Prenez vos marques aussi rapidement que possible dans votre nouveau foyer insulaire. Nos introductions vous informeront sur toutes les choses qu’un nouveau résident doit savoir. Créez votre paradis Seule votre imagination limite la personnalisation de votre île. Il vous suffit des bons outils et d’un peu d’aide (…et de renseignements privilégiés sur la bourse du navet). Vous trouverez tout ceci, et bien plus, dans ce livre. Les outils sont expliqués, et ne ratez pas nos conseils sur la réalisation de motifs et de profits !

Découvrez et explorez

Les amateurs de musées trouveront leur bonheur, tant qu’ils sont prêts à jouer les conservateurs ! C’est une approche pratique de la conservation, et tout naturaliste ou paléontologue en herbe a besoin de références sûres à consulter. Tous les spécimens sont décrits dans le livre.

Achetez jusqu’à l’épuisement

Votre île n’aurait rien d’un paradis sans la moindre boutique. Heureusement, l’expérience de Méli et Mélo dans la vente apporte des tas de marchandises à se procurer. Passionnés de mode et décorateurs d’intérieur y trouveront leur compte.

Une splendide galerie photo

Vous souhaitez admirer certaines des destinations insulaires les plus en vue qui ont rassemblé une communauté et attiré de nombreux touristes ? Nous avons découvert et pris des photos de véritables pépites qui ne manqueront pas de vous inspirer pour la création de votre île de rêve.

Bonus spéciaux

Les amateurs d’Animal Crossing seront ravis des marquepages haut de gamme inclus : un côté montre une splendide illustration de personnage, l’autre regorge d’informations utiles. Nous avons également créé un calendrier en ligne permettant de suivre les événements de l’île et de ne rater aucun anniversaire de résident ! »