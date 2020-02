Une longue vidéo pour Captain Tsubasa sur Nintendo Switch

Captain Tsubasa : Rise of New Champions

Annoncé en début d’année, fin janvier, Captain Tsubasa : Rise of New Champions est déjà un des jeux les plus attendus de l’année. Je vous propose aujourd’hui de découvrir le trailer du mode histoire en version longue.

Ce mode histoire couvrira l’ensemble du Tournoi National des Collèges et comprendra certains des matchs les plus épiques provenant de l’œuvre d’origine. Les plus grands rivaux de Tsubasa, tels que les frères Tachibana, Hikaru Matsuyama, Kojiro Hyuga et bien d’autres, apparaîtront sur le terrain armés de leurs coups les plus puissants ! En fonction du score et du déroulement du match, des cinématiques spéciales peuvent être déclenchées pour retracer précisément l’histoire ou pour dévoiler des surprises.

Le jeu sera disponible en 2020 sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC.

Les fans occidentaux pourront enfin profiter d’un jeu vidéo Captain Tsubasa, qui apportera indéniablement un nouveau souffle à l’offre de jeux vidéo de football grâce à ses actions exaltantes et tirs hors normes qui ont rendu la licence célèbre, et ce pour la première fois sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC. Captain Tsubasa : Rise of New Champions proposera des graphismes fidèles à l’anime et un gameplay accessible, tout en offrant de multiples modes de jeu pour que le fan de football s’amuse sur et en dehors du terrain !

« Réussir à obtenir la licence Captain Tsubasa et pouvoir proposer un jeu de football au marché occidental est un rêve devenu réalité », déclare Hervé Hoerdt, Senior VP Marketing, Digital & Content chez BANDAI NAMCO Entertainment Europe. « Captain Tsubasa : Rise of New Champions n’est pas seulement créé pour les fans du manga mais sera apprécié par les fans de football du monde entier ! »