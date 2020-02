Top des ventes eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS): Animal Crossing reste premier, sans être sorti !

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 20 au 26 février 2019).

Disponible en précommande depuis une semaine, Animal Crossing: New Horizons reste premier pour sa troisième semaine, à trois semaines de sa sortie ! Le succès va être monstrueux pour cet opus, qui risque de devenir très vite le jeu le plus vendu de la console. Côté précommande, il y a aussi Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX qui se lance en bonne position.

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./01. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

02./08. – Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (SEGA Games) [20.2.2020]

03./17. – Katana Kami: A Way of the Samurai Story (Spike-Chunsoft) [20.2.2020]

04./05. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

05./03. – Omori Bike Rider DX (Spicysoft) [08.2.2018] (était en promotion à 83%)

06./00. – Dead Cells (Motion Twin) [07.8.2018] (actuellement en promotion à – 30% + le jeu est en essais gratuit pour les abonnés du Nintendo Switch Online)

07./06. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

08./02. – Hatsune Miku Project Diva Mega 39’s (SEGA) [13.2.2020]

09./07. – Futari de! Nyanko Dai Sensou (Ponos) [20.12.2018]

10./09. – Human Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

11./New. – Devil May Cry 3 Special Edition (Capcom) [20.2.2020]

12./12. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

13./11. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

14./New. – Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (The Pokémon Company) [06.3.2020]

15./00. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018]

16./00. – NBA 2K Playground 2 (Take-Two Interactive Japan) [16.10.2018] (actuellement en promotion à – 75%)

17./14. – Pokémon Sword (The Pokémon Company) [15.11.2019]

18./15. – Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) [27.12.2019]

19./16. – UNO (Ubisoft) [07.11.2017] (était en promotion à 50%)

20./19. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./00. – A Ressha de Ikou 3D Neo (Studio Artdink) [01.12.2016] (actuellement en promotion à 500 Yen, au lieu de 360 Yen)

02./01. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

03./08. – Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) [23.11.2016]

04./02. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

05./07. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017]

06./03. – Dragon Lapis (Kemco) [18.4.2018] (était en promotion à 50%)

07./04. – Pokémon Dream Radar (The Pokémon Company) [23.6.2012]

08./09. – Mononoke Tantei Shida no Ayakashi Jikenchou (Arc System Works) [26.3.2014] (était en promotion à 400 Yen, au lieu de 835 Yen)

09./00. – Pokémon Gold Version (Nintendo, Virtual Console) [22.9.2017]

10./06. – Machine Knight (Kemco) [10.1.2018] (était en promotion à 50%)