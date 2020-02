Wired Productions et Camel 101 préparent Those Who Remain sur Nintendo Switch

Wired Productions et Camel 101 lancent Those Who Remain le 15 Mai. Le thriller psychologique arrive sur les stores digitaux et dans une version Deluxe physique. Les précommandes sont désormais ouvertes !

Watford, UK – 27 février 2020 – L’éditeur récompensé Wired Productions, et le nouveau studio indépendant Camel 101, ont emerge de l’ombre pour révéler la date de sortie de leur prochain jeu surnaturel d’aventure/thriller Those Who Remain. Le jeu arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et Steam® pour PC dès le 15 mai 2020. Une version Nintendo Switch™ est également en développement et sera disponible durant l’été 2020.

Those Who Remain sera disponible en version Standard et en version physique exclusive : Deluxe Edition sur PS4 et PC – Cette version inclura la préquelle du jeu sous la forme d’un comics digital “Those Who Remain : Lights Out”

Creuser plus profondément dans l’obscurité et apprenez-en plus sur les mystérieux secrets de Those Who Remain dans ce nouveau trailer :

Those Who Remain vous place dans une histoire interactive d’horreur psychologique qui se déroule dans la petite ville tranquille de Dormont. Séparée de la structure de la réalité, cette ville est déformée par les ténèbres et les crimes de ses habitants. Edward, un homme à la vie parfaite, a été plongé dans l’obscurité.

Faites face aux atrocités reflétées par l’obscurité pour survivre à cette nuit à Dormont, alors que la santé mentale et le moral d’Edward sont mis à l’épreuve par l’ombre du mal qui reste cachée.

Those Who Remain sera disponible en digital sur PlayStation®4, Xbox One et Steam® sur Windows PC le 15 Mai 2020 au tarif conseillé de £15.99/€19.99/$19.99. La version physique exclusive Deluxe Edition sera disponible sur PS4 et PC et sont disponibles en précommande via http://www.ThoseWhoRemain.com. Wishlistez le jeu dès maintenant ici.