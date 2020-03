Guardians of the Galaxy: The Telltale Series en route pour la Nintendo Switch ?

Il semble que nous ayons une chance de voir arriver le jeu Guardians of the Galaxy: The Telltale Series sur Nintendo Switch. La série devait initialement sortir sur Nintendo Switch, mais les plans ont déraillé lorsque Telltale s’est effondré. Maintenant que la société est de retour avec une nouvelle direction, ils ont voulu remettre les choses sur les rails et faire revivre certaines des offres de Telltale.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une confirmation, Base.com propose une nouvelle précommande pour Guardians of the Galaxy: The Telltale Series sur Nintendo Switch. On y trouve même la jaquette ci-dessus. Nous espérons que Telltale se manifestera et confirmera cette nouvelle bientôt.

source