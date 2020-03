Japon: les meilleures ventes de décembre 2019

Même si on commence à peine le mois de mars, le magazine nippon propose aujourd’hui le classement des meilleures ventes de janvier au pays du soleil levant, enfin du 30 décembre au 26 janvier.

1. [NSW] Pokemon Sword/Shield – 396,674 (362,174 ventes physiques, 34,500 ventes digitales)

2. [PS4] Yakuza: Like a Dragon – 230,493 (196,712 ventes physiques, 33,781 ventes digitales)

3. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot – 140,615 (115,206 ventes physiques, 25,409 ventes digitales)

4. [NSW] Ring Fit Adventure – 127,007 (127,007 ventes physiques)

5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 125,549 (87,673 ventes physiques, 37,876 ventes digitales)

6. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 113,313 (85,877 ventes physiques, 27,436 ventes digitales)

7. [NSW] Minecraft – 101,677 (87,554 ventes physiques, 14,123 ventes digitales)

8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 93,496 (79,677 ventes physiques, 13,819 ventes digitales)

9. [NSW] Luigi’s Mansion 3 – 85,317 (78,814 ventes physiques, 6,503 ventes digitales)

10. [NSW] Super Mario Party – 74,560 (60,654 ventes physiques, 13,906 ventes digitales)

11. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – 67,743 (65,454 ventes physiques, 2,289 ventes digitales)

12. [NSW] Splatoon 2 – 58,260 (48,448 ventes physiques, 9,812 ventes digitales)

13. [NSW] Super Mario Maker 2 – 47,350 (44,829 ventes physiques, 2,382 ventes digitales)

14. [NSW] Fishing Spirits Nintendo Switch Version – 47,211 (44,829 ventes physiques, 2,382 ventes digitales)

15. [NSW] Tokyo Mirage Sessions #FE Encore – 39,182 (23,094 ventes physiques, 16,088 ventes digitales)

16. [NSW] Fortnite Darkfire Bundle – 36,797 (5,633 ventes physiques, 31,164 ventes digitales)

17. [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 35,022 (25,499 ventes physiques, 9,523 ventes digitales)

18. [PS4] Romance of the Three Kingdoms XIV – 34,468 (25,835 ventes physiques, 8,633 ventes digitales)

19. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe – 31,705 (23,881 ventes physiques, 7,824 ventes digitales)

20. [NSW] Human: Fall Flat – 30,441 (30,441 ventes digitales)

21. [NSW] Disney Tsum Tsum Festival – 25,351 (24,064 ventes physiques, 1,287 ventes digitales)

22. [PS4] 13 Sentinels: Aegis Rim – 24,911 (12,039 ventes physiques, 12,872 ventes digitales)

23. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare – 23,993 (12,234 ventes physiques, 11,759 ventes digitales)

24. [NSW] Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée – 23,974 (16,572 ventes physiques, 7,402 ventes digitales)

25. [PS4] Minecraft – 23,644 (2,650 ventes physiques, 20,994 ventes digitales)

26. [NSW] Together! The Battle Cats – 22,669 (N/A ventes physiques, 22,669 ventes digitales)

27. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 22,539 (18,746 ventes physiques, 3,793 ventes digitales)

28. [NSW] Super Mario Odyssey – 19,593 (17,408 ventes physiques, 2,185 ventes digitales)

29. [PS4] Death Stranding – 19,441 (7,994 ventes physiques, 11,447 ventes digitales)

30. [PS4] Monster Hunter World: Iceborne Master Edition – 19,300 (11,471 ventes physiques, 7,829 ventes digitales)