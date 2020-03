Le jeu de puzzle/aventure Ever Forward arrive sur Nintendo Switch

Arrivé en mai, Ever Forward, le jeu du studio de Pathea Games arrive sur Nintendo Switch. Pathea Games est le studio qui a créé My Time at Portia. Voici un aperçu des détails du jeu via Steam, d’une bande-annonce et d’une galerie d’images :

À propos du jeu :

Ever Forward est un jeu de puzzle/aventure – c’est l’histoire de Maya. Maya est perdue dans un monde étrange, quelque part entre la réalité et l’imagination. Elle est seule pour affronter son désespoir dans son voyage de découverte, où elle doit déverrouiller ses souvenirs et affronter ses peurs pour percer les secrets du monde. Les joueurs devront utiliser leur sens de l’observation et leur intelligence pour résoudre de multiples puzzles afin de reconstituer le mystère du passé de Maya et les sombres secrets qu’elle a enfouis.

Caractéristiques principales :