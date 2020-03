Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en Mars 2020

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Parce-que oui, le 20 mars, il y aura Animal Crossing sur Nintendo Switch, mais ce n’est pas la seule sortie intéressante du mois, loin de là. Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en février 2020, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Murder by Numbers (5 mars)



Les drôles d’oiseaux de Mediatonic et leurs acolytes insolites de The Irregular Corporation annoncent aujourd’hui la date de sortie de leur jeu d’enquête bizarre flanqué de puzzles merveilleux : le sémillant Murder by Numbers sortira le 5 mars 2020 sur Nintendo Switch et le 6 mars sur PC via Steam !

Une série de meurtres étranges. Un trop-plein d’attitude et d’hormones. Des pantalons cargo et des mèches blondes. Ed Fear (Hatoful Boyfriend, Swords of Ditto, Heavenstrike) a affûté sa plume pour mettre tout ça – et plus encore – dans un polar ultime au casting hétéroclite et aux puzzles fascinants. Plongez au cœur des années 90 avec cette bande-annonce de lancement qui frappe directement dans les feels des trentenaires avancés.

Los Angeles, 1996. Les choses commencent à décoller pour Honor Mizrahi, qui incarne une jeune détective à l’écran. L’audience ne cesse de grimper, mais le glamour et les paillettes n’occultent pas la sordide série de meurtres perpétrés autour de l’émission, plaçant même Honor dans l’œil du cyclone en tant que principale suspecte. Assistée de SCOUT, un robot maladroit et espiègle, elle doit mener sa propre enquête, à savoir résoudre des nonogrammes pour récolter des preuves, et ainsi confronter le casting de personnages excentriques qui gravitent autour de l’affaire dans des décors charmants et bigarrés. C’est à vous de diriger l’investigation pour lever le voile sur ce mystérieux complot… au bon goût 90’s !

Grâce à la patte inimitable du légendaire Hato Moa (Hatoful Boyfriend), le casting d’hurluberlus prend vie et les intrigues s’entremêlent avec panache dans cet hommage appuyé aux séries TV d’enquête à la papa, parfaitement soutenu par la musique de Maskazy Sugimori (Phoenix Wright: Ace Attorney, Ghost Trick).

Murder by Numbers sera disponible sur Steam et Nintendo Switch au prix de 12,49 €.

Afterparty (6 mars)

C’est un jeu que l’on attend avec impatience après le très bon Oxenfree, Night School Studio date son prochain jeu. La bande-son sera signée scntfc (Oxenfree, Sword & Sworcery).

Vous incarnez Milo et Lola, deux amis décédés se retrouvant en enfer. Pour retourner sur terre, ils devront saouler le diable lui-même. Le titre gardera son côté 2D ainsi que ainsi que l’affichage des dialogues par phylactères colorés proposés par Oxenfree.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (19 mars)



À propos du jeu :

Près d’un an et demi s’est écoulé depuis la guerre civile d’Erebonia et beaucoup de choses ont changé depuis… Des positions changeantes des pays à la politique intérieure de l’Empire, en passant par la vie de Rean Schwarzer, les ombres du passé ont laissé place à l’éclosion d’un nouveau chapitre. Maintenant diplômé de l’Académie militaire de Thors, Rean est devenu instructeur au Thors Branch Campus, une académie récemment ouverte qui se voit rapidement propulsée sur la scène nationale. C’est au sein de cette académie que Rean prend la tête d’une toute nouvelle Classe VII, endossant la responsabilité de guider une nouvelle génération de héros vers un avenir incertain. Bien que le calme règne pour le moment, l’infâme organisation Ouroboros tisse toujours en secret un obscur complot qui pourrait faire sombrer tout le continent dans une guerre destructrice… ou quelque chose de plus sinistre encore.

Trails of Cold Steel III invite les joueurs à se plonger dans un monde rempli d’intrigues et d’événements palpitants. Embarquez pour un voyage étourdissant à travers les terres inexplorées d’Erebonia et rencontrez de nouveaux visages ainsi que de vieux amis, bien connus des fans de la série. Fidèle aux anciens Trails, l’histoire profonde et captivante de Trails of Cold Steel III est portée par un casting de personnages exceptionnel et par un système de combat affiné par des décennies d’innovations en matière de RPG. Le jeu a été développé nativement pour la PlayStation®4, pour la première fois dans l’histoire de la série.

Caractéristiques :

Bienvenue dans la nouvelle Classe VII ! – Parcourez les terres inexplorées annexées par l’Empire avec une toute nouvelle équipe et retrouvez de vieux amis du passé.

Une histoire immersive – Découvrez une histoire épique qui s’est développée à travers les différents épisodes de la série et qui saura emporter les nouveaux joueurs comme les fans fidèles. Le jeu propose une introduction interactive qui permet aux nouveaux venus de se mettre à jour pour plonger pleinement dans le monde de Trails of Cold Steel.​​​​​​​

Un système de combat perfectionné au fil des décennies – Combattez les menaces imminentes grâce à un système de combat affiné au fil des ans. L’ajout de fonctionnalités telles que Brave Order et le système Break vous ouvre de nouvelles possibilités pour briller au combat !​​​​​​​​​​​​​​

Langrisser I & II (13 mars)



Lorsque les forces du mal menacent de détruire la vie telle qu’on la connait, le descendant de la lumière se réveillera et éradiquera le chaos à l’aide de son épée légendaire, Langrisser ! Retravaillé pour mieux coller aux consoles modernes, découvrez Langrisser I et II sous un tout nouveau jour !

À propos de l’histoire :

Dans Langrisser I, les forces du mal se jettent sur le royaume de Baltia. Incarnez le Prince Garett, prenez les armes et découvrez le mal tapi au cœur de l’Empire de Dalsis.

Dans Langrisser II, les forces du chaos menacent une nouvelle fois le royaume. Coincé entre deux factions qui s’opposent, notre héros, Erwin, doit déjouer les pièges de la guerre et trouver la voie de la paix.

Grâce à de superbes graphismes retravaillés en HD, des musiques orchestrales et des améliorations modernisant le gameplay et l’ergonomie, vous allez pouvoir redécouvrir ces deux RPG tactiques légendaires et leur scénario indémodable tournant autour de la lutte du bien contre le mal, sous un jour nouveau.

Caractéristiques :

Une lame parfaitement ciselée : (re)découvrez ces deux classiques avec une nouvelle direction artistique, une nouvelle bande-son et de nouveaux graphismes.

Un conte indémodable modernisé : le gameplay a été retravaillé pour correspondre parfaitement aux standards des RPG tactiques modernes.

Langrisser et Alhazard : deux épées et deux récits légendaires ressuscités avec une nouvelle traduction anglaise et un nouveau personnage !

Saints Row IV: Re-Elected (27 mars)



La version Nintendo Switch™ du très apprécié Saints Row IV arrivera avec un total de pas moins de 25 DLC. Les fans de Saints Row qui précommanderont la version boite (chez les revendeurs participants) recevront un set de pins *.

A propos de l’histoire :

Vous êtes le Président des Etats-Unis d’Amérique et vous devez tous nous sauver sur Terre. Le Boss des Saints a été élu à la présidence des Etats-Unis, mais les Saints ne font que commencer.

Après une terrible invasion extraterrestre, menée par le vil suzerain Zinyak, les Saints ont été transportés dans une sorte de Steelport encore plus étrange que d’ordinaire. Avec de nouveaux et d’anciens compagnons à leurs côtés, ainsi qu’un arsenal de superpouvoirs et d’armes plus bizarres les unes que les autres, ils doivent se battre pour libérer l’humanité de l’emprise mentale du grand-père Extraterreste Zinyak.

Les Saints sont passés de la crackhouse au Penthouse, jusqu’à la Maison Blanche – mais maintenant c’est à vous de libérer le monde de Zinyak et son empire extraterrestre ! Votre mission est de sauver le monde dans le plus fou des univers open world, disponible pour la première fois sur Nintendo Switch™.

Les caractéristiques du jeu :

Le rêve américain – Incarnez le Président des Etats-Unis dans une histoire folle qui s’étend dans le temps et l’espace. A vous de libérer le monde, maintenant pour la première fois sur Nintendo Switch™.

Super-Héros en chef – Sautez par-dessus les bâtiments. Tuez à l’aide de votre esprit. Traversez les tanks en courant. Ce ne sont que quelques-uns des pouvoirs dont vous allez pouvoir bénéficier.

Des jouets extraterrestres – Manipulez un éventail impressionnant d’armes et de véhicules extraterrestres. L’Inflato-Ray, le Polarizer, le Disintegrator, et beaucoup d’autres sont à votre disposition !

Customisez vos armes, customisez la destruction – Vous avez customisé vos personnages. Vous avez customisé vos vêtements. A présent, vous pourrez également customiser vos armes.

Un duo dynamique – Rejoignez et quittez une partie quand vous voulez, un classique de Saints Row encore amélioré. Parce que la seule chose plus sympa qu’un Président surpuissant, c’est deux Présidents surpuissants !

Entièrement Re-Elected – Saints Row IV Re-Elected comprend un impressionnant pack de 25 DLC, incluant le Dubstep Gun (Remix) Pack, le Presidential Pack, le Commander-In-Chief Pack, ainsi que les deux célèbres épisodes : Enter The Dominatrix and How The Saints Save Christmas.

My Hero: One’s Justice 2 (13 mars)

Le combat pour la justice continue dès le 13 mars 2020 lors de la sortie de MY HERO ONE’S JUSTICE 2 sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

DOOM 64 (20 mars)

Bethesda Softworks®, société de ZeniMax® Media, annonce que DOOM 64 sera disponible gratuitement le 20 mars 2020 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC pour les joueurs ayant précommandé DOOM Eternal. Les joueurs ayant précommandé DOOM Eternal sur Nintendo Switch recevront DOOM 64 en bonus de précommande lors de la sortie prochaine du titre.

DOOM 64 s’adresse aux nouveaux venus tout comme aux fans de la première heure. A travers plus de 30 niveaux effrénés, ils pourront se livrer à un véritable carnage et ainsi (re)découvrir, pour la première fois en 23 ans, ce grand classique de la saga DOOM sur les plateformes modernes.

Sorti pour la première fois le 31 mars 1997 sur Nintendo 64, DOOM 64 (code de téléchargement) sera offert à tous les joueurs ayant précommandé les Éditions Collector, Standard et Deluxe de DOOM Eternal en version digitale ou en magasin exclusivement chez Micromania-Zing.

DOOM 64 est intégré dans le pack Rip and Tear : ce dernier comprend l’apparence « Revenant DOOT» pour les joueurs, l’apparence « Rétro » pour le Shotgun, deux ajouts pour le niveau « Base d’adepte » (une version modifiée de la campagne et l’ajout du Niveau Expert), et bien d’autres défis et surprises.

DOOM 64 sera disponible à l’achat dès le 20 mars sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

DOOM Eternal sera disponible le 20 mars 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et plus tard sur Nintendo Switch.

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX

Préparez-vous à explorer le superbe monde réinventé de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, un remake des jeux sortis sur Nintendo DS et Game Boy Advance. Formez votre équipe de secours en faisant appel à Pikachu, Évoli, Salamèche et d’autres Pokémon, et menez à bien des missions pour sauver les Pokémon d’un donjon mystère riche en surprises !

Ce jeu se déroule dans un monde peuplé uniquement de Pokémon. Les joueurs commenceront leur aventure par un test de personnalité dont les réponses permettront de leur proposer un Pokémon à incarner. Si cette proposition ne leur convient pas, ils pourront faire ce choix eux-mêmes. Au cours de leur aventure, ils croiseront des Pokémon qui souhaiteront rejoindre leur équipe de secours afin d’aider d’autres Pokémon en difficulté dans les Donjons Mystère. Les joueurs devront être sur leurs gardes, car chaque fois qu’ils entreront dans un donjon, celui-ci possédera une configuration différente !

Railway Empire – Nintendo Switch Edition (27 mars)

Dans Railway Empire, vous pourrez créer un réseau ferroviaire étendu et complexe, acquérir plus de 40 locomotives différentes modélisées avec d’extraordinaires détails et acheter ou construire stations, bâtiments de maintenance, usines et attractions touristiques pour que votre réseau de transport ait toujours un train d’avance.

Cette “Nintendo Switch Edition” comprends le contenu additionnel : Mexico / The Great Lakes et Crossing the Andes qui déverrouillent de nouveaux scénarios sur des cartes régionales, des musiques supplémentaires, des locomotives ainsi que le mode nuit et neige.

États-Unis, 1830 : le Nouveau Monde est en pleine croissance. L’industrie bat son plein et la course pour établir l’empire ferroviaire le plus conquérant et puissant d’Amérique du Nord a commencé. C’est le moment d’aller plus vite et de penser plus loin que vos concurrents si vous voulez faire entrer votre entreprise à toute vapeur dans le XXe siècle.

Dans Railway Empire, vous pourrez créer un réseau ferroviaire étendu et complexe, acquérir plus de 40 locomotives différentes modélisées avec d’extraordinaires détails et acheter ou construire stations, bâtiments de maintenance, usines et attractions touristiques pour que votre réseau de transport ait toujours un train d’avance. Il vous faudra aussi embaucher et gérer vos employés pour constamment assurer un service efficace. Vous progresserez à travers cinq ères d’innovations qui vous permettront de développer plus de 300 technologies : d’améliorations mécaniques à de nouveaux trains, en passant par des infrastructures professionnelles et des équipements de pointe.

Mais la recherche et la construction ne suffiront pas. La concurrence ne connaît aucun repos, et vous devrez maintenir votre entreprise sur les rails malgré jusqu’à trois autres compagnies rivales. Des tactiques plus impitoyables s’imposeront peut-être pour arriver au sommet, raids et espionnage industriel deviendront vos armes pour attaquer et saboter vos adversaires

La-Mulana 1 & 2 (20 mars)



Des ruines antiques débordant de pièges impitoyables, des énigmes qui titillent vos neurones et des monstres mortels qui vous empêchent d’accéder à de puissants trésors… Ne pouvant compter que sur votre fouet et votre intelligence, parviendrez-vous à triompher des épreuves et à découvrir les secrets que renferment ces ruines ?

À propos de LA-MULANA 1 :

Prenez votre destin en main dans La-Mulana ! Aux commandes de l’archéologue Lemeza Kosugi, vous devez vous frayer un chemin à travers des énigmes, des pièges et des Gardiens redoutables pour mettre la main sur le Trésor Secret de la Vie. Vous devrez compter sur votre esprit acéré, mais avant tout, trouver en vous tout le courage que vous aurez en réserve. Réussirez-vous à faire la lumière sur les secrets de La-Mulana, ou succomberez-vous aux dangers qui vous entourent ?

À propos de LA-MULANA 2 :

L’archéologue de renom Lemeza Kosugi a disparu, et sa fille Lumisa est la seule capable de le retrouver ! Pénétrez dans Eg-Lana, une version sens dessus dessous des ruines légendaires de La-Mulana. Vous devrez affûter votre intelligence, agir rapidement, user de votre fouet, surmonter des pièges mortels et des énigmes redoutables pour mener à bien votre quête et mettre au jour des mystères insondables. Qu’est-ce qui vous attend à la fin de votre aventure : le triomphe ou la défaite ?

Caractéristiques du jeu :

Sa place est au musée ! : Ces deux jeux de plateforme / aventure diaboliques débarquent sur les machines actuelles et valent leur pesant d’or.

Tu appelles ça de l’archéologie ? : Votre fidèle fouet dans une main et tout un arsenal d’armes à feu, de shuriken ou autres armes secondaires dans l’autre, vous affronterez des ennemis redoutables tout en évitant les pièges impitoyables des ruines. Utilisez des objets tels que l’Ankh pour invoquer et défier les Gardiens Antiques et poursuivre votre progression.

Fortune et gloire, petit ! : Résolvez les énigmes cryptiques d’Eg-Lana à l’aide de reliques antiques comme des tablettes et des clés, ainsi que des outils modernes comme le logiciel Yagoo et le lecteur de glyphes. Et quand rien n’y fait, poussez les murs autour de vous ou fracassez des objets pour faire voler les mystères en éclats !

Contenu de La-Mulana 1 & 2 – Hidden Treasures Edition :

Le jeu La-Mulana 1 & 2

Boîte collector « Expedition Kit »

Artbook « Hidden Treasures The Tomb of La-Mulana »

Bande-originale sur 2 CDs « La-Mulana 1 & 2 Archaeological Anthems »

Puzzle « Siesta in the Ruins »

Animal Crossing: New Horizons (20 mars)



Et si vous quittiez tout pour vivre sur île déserte dès le 20 mars dans Animal Crossing : New Horizons exclusivement sur Nintendo Switch. Tom Nook a le sens du commerce. Malgré des journées déjà bien chargées, l’incontournable raton laveur d’Animal Crossing a pris le temps de préparer une nouvelle vidéo détaillant sa toute dernière entreprise, la formule Évasion Île déserte de Nook Inc. Dans cette présentation, il revient sur la sortie d’Animal Crossing: New Horizons, qui arrive le 20 mars, exclusivement sur Nintendo Switch. Cette vidéo couvre tout ce qu’un client potentiel de la formule Évasion Île déserte doit savoir avant de se lancer : une introduction à la vie insulaire, le b.a.-ba du nouveau propriétaire, ainsi que de nombreux détails sur le voisinage, le développement de l’île, l’exploration, le bricolage et bien plus encore.

Pour tout savoir sur la formule Évasion Île déserte, regardez l’intégralité de la présentation Animal Crossing : New Horizons – Plongée dans la vie insulaire (Nintendo Switch)

Voici un récapitulatif des annonces les plus marquantes de cette session d’information.

Nouveautés dans la série :

La vie sur une île : sur une île déserte, la vie est paisible et détendue. C’est une expérience que Nook Inc. recommande sans restriction. Comme l’île est déserte, chacun est libre d’y forger une nouvelle vie en partant de zéro. Le temps s’écoule de manière aussi naturelle que dans le monde réel et l’alternance du jour et de la nuit ainsi que le passage des saisons reflètent le temps réel.

Bricolage : à partir de certains matériaux trouvés sur l’île, les résidents peuvent fabriquer de nombreuses choses, dont des outils et des meubles. Les ateliers bricolage vous apprendront comment utiliser des plans de bricolage pour réaliser toutes ces choses utiles. Une fois que le bricolage n’aura plus de secret pour vous, vous pourrez également apprendre à changer la couleur de vos meubles bricolés ou à les décorer avec des motifs personnalisés.

NookPhone : Nook Inc. vous fournira certains équipements et services, dont votre propre NookPhone. Il est équipé de base d’un appareil photo et d’une carte, et de nouvelles applications seront ajoutées au fil du temps. L’appareil photo permet de prendre des photos en jeu n’importe où sur l’île, et même d’y ajouter divers filtres.

Miles Nook : les joueurs désirant des objectifs plus concrets peuvent profiter du programme Miles Nook. En relevant certains défis ou en remplissant certaines conditions, vous gagnerez des miles avec lesquels vous pouvez payer les frais de la formule Évasion. À terme, vous pourrez aussi les échanger contre des récompenses en jeu. Ces récompenses incluent des produits dérivés Nook Inc., diverses choses bien pratiques pour enrichir votre expérience sur l’île ainsi que des tickets permettant de visiter des îles lointaines.

Jeu en groupe : avec la formule Évasion Île déserte de Nook Inc., jusqu’à huit joueurs peuvent vivre sur une même île*. Le jeu en groupe permet à un résident d’appeler jusqu’à trois autres joueurs et d’explorer l’île tous en même temps. Quiconque lance l’appel devient le leader, les autres étant ses acolytes. Il est facile de changer de leader, ce qui permet à chacun de prendre la tête du groupe un moment. Les créatures et objets trouvés par les acolytes sont stockés dans la boîte de recyclage du bureau des résidents.

Développement du paysage : bien qu’il soit possible de traverser les rivières en sautant à la perche par-dessus ou d’escalader les falaises avec une échelle, vous pouvez aussi aménager le paysage et ajouter des ponts et des rampes d’accès. Une fois votre île bien décorée, vous recevrez un permis vous autorisant à tracer librement des routes et à changer drastiquement le paysage en modifiant le cours des rivières, ou en élevant et en abaissant des falaises.

Excursions insulaires : la destination de ces « excursions mystères » dépend du bon vouloir du pilote, impossible de savoir à l’avance où l’on va atterrir. Une fois sur l’un de ces îlots, n’hésitez pas à récolter autant de choses que possible, comme des matériaux de bricolage ou des créatures, afin de les ramener avec vous.

NookLink : avec NookLink, un service intégré à l’application Nintendo Switch Online, les joueurs peuvent utiliser un smartphone dans la vie réelle pour scanner le QR Code d’un motif perso créé avec les précédents jeux Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer et télécharger ce motif vers Animal Crossing: New Horizons. En ligne, il est également possible de discuter avec des amis qui possèdent à la fois Animal Crossing: New Horizons et l’application pour smartphone Nintendo Switch Online en utilisant un smartphone comme clavier ou en profitant du chat vocal. NookLink sera disponible en mars.

Analyse détaillée de la formule Évasion Île déserte :

Choix de l’île : avant d’embarquer à destination de votre île, vous pouvez la choisir parmi certaines options. Selon que vous choisirez de vivre dans l’hémisphère nord ou dans l’hémisphère sud, le rythme des saisons ne sera pas le même. Les activités disponibles changent en même temps que les saisons. Dans l’hémisphère nord, le printemps coïncidera avec le lancement du jeu le 20 mars, ceux qui auront choisi cet hémisphère pourront donc s’attendre à voir rapidement fleurir les cerisiers.

Orientation : après leur arrivée sur l’île, les nouveaux résidents sont conviés à une session d’information bien utile présentée par le personnel de Nook Inc. C’est là que vous recevrez la tente incluse dans votre formule Évasion. Vous pourrez ensuite discuter avec les autres résidents de l’île de l’endroit où planter votre tente, et les aider à s’installer en choisissant également l’emplacement de leur tente.

Bureau des résidents : le bureau des résidents, qui vous assiste dans vos besoins quotidiens, est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez y acheter des objets de tous les jours, y vendre ce dont vous n’avez pas besoin et y recevoir de précieux conseils.

Devenir propriétaire : la tente fournie par Nook Inc. est bien jolie, mais avez-vous pensé à devenir propriétaire ? Le prêt n’a pas d’échéance ni d’intérêts, se fait sans conditions, et vous pourrez le rembourser à votre rythme. Une maison offre bien plus d’espace qu’une tente et dispose même de son propre espace de stockage pour toutes les affaires que vous avez en trop. Une fois propriétaire, vous pouvez vous concentrer sur l’aménagement intérieur et arranger les murs, le sol et les meubles comme il vous chante. Des services d’agrandissement et de rénovation vous sont également proposés afin de développer et de personnaliser encore plus votre maison.

Personnalisation avancée : Animal Crossing: New Horizons offre plus de possibilités de personnalisation que jamais. Vous pouvez donner à votre personnage le look qui vous convient en choisissant sa couleur de peau, sa coupe de cheveux ou ses vêtements, et placer les bâtiments et les objets où vous voulez sur l’île. Vous pouvez même décorer l’intérieur et l’extérieur de votre maison.

Aéroport : c’est la porte d’entrée de votre île. L’endroit est ouvert 24 heures sur 24, à partir du lendemain de votre arrivée. Depuis l’aéroport, vous pouvez inviter des résidents d’autre îles via Internet ou la communication sans fil locale. Vous pouvez aussi voyager vous-même sur d’autres îles pour les visiter. De cette façon, jusqu’à 8 personnes peuvent jouer sur une île donnée en même temps**, alors n’hésitez pas à rassembler un groupe conséquent et à passer de bons moments ensemble.

Bulletin insulaire : au début de chaque jour, le président Nook présentera un bulletin insulaire à tous les résidents, annonçant les événements importants de l’île et donnant des conseils pour profiter pleinement de la vie sur l’île.

Développements et mises à jour :

Nouveaux résidents : à votre arrivée sur l’île, vous n’êtes en compagnie que de quelques autres résidents animaux. Mais au fur et à mesure que l’île se développe, d’autres voisins rejoindront votre communauté. Vous pouvez même en inviter certains à s’installer sur votre île vous-même.

Mises à jour gratuites : des mises à jour gratuites seront disponibles après la sortie du jeu, avec des événements saisonniers ajoutés régulièrement tout au long de l’année. La première mise à jour gratuite sera disponible le jour de la sortie le 20 mars. En l’installant, vous pourrez célébrer la fête des œufs au cours d’un événement spécial en avril.

Bâtiments supplémentaires : avec le développement de l’île, des bâtiments supplémentaires pourront être construits, dont un musée pour exposer le riche écosystème de l’île, une boutique pleine de meubles préfabriqués ou d’objets que vous ne pouvez pas bricoler vous-même, un atelier de couture pour tout ce qui concerne l’habillement et la mode, et un camping où vous pourrez faire venir des invités pour le plaisir.

Touristes et événements : votre île pourra également accueillir des touristes. Les visiteurs temporaires sont toujours les bienvenus, d’autant qu’ils proposent parfois des objets qui ne peuvent pas être fabriqués sur l’île. Les visiteurs peuvent également s’accompagner d’événements comme le tournoi de pêche ou l’insectosafari, qui auront lieu régulièrement au cours de l’année. De nouveaux invités saisonniers et événements spéciaux seront introduits grâce à des mises à jour gratuites.

Compatibilité avec les amiibo : Animal Crossing: New Horizons est compatible avec les figurines et les cartes amiibo de la série Animal Crossing. Vous pouvez aussi inviter ces visages familiers à Photopia, une île où vous pouvez placer vos modèles comme bon vous semble pour des séances photos pleines de créativité.

Partenariat avec Animal Crossing: Pocket Camp : si vous possédez à la fois Animal Crossing: Pocket Camp pour appareils connectés et Animal Crossing: New Horizons, vous recevrez des objets spéciaux dans chaque jeu. Plus de détails seront annoncés ultérieurement sur le compte Twitter d’Animal Crossing.

Tom Nook reprend Twitter : gardez un œil sur les médias sociaux car Tom Nook va reprendre le compte Twitter de Marie juste après la présentation d’aujourd’hui.

En plus du jeu, des pochettes de transport aux couleurs d’Animal Crossing: New Horizons seront disponibles pour la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite. Une édition spéciale de la console Nintendo Switch sera également disponible le 20 mars. Cette édition s’inspire elle aussi du jeu, avec ses manettes Joy-Con bleu pastel et vert pastel d’un côté, blancs de l’autre, ses dragonnes assorties et une station d’accueil blanche flanquée de l’image de Tom Nook, Méli et Mélo.

*Jusqu’à 8 joueurs enregistrés comme utilisateurs sur une même console Nintendo Switch peuvent vivre sur la même île et jusqu’à quatre résidents d’une même île peuvent jouer en même temps avec une seule console. Il n’est pas possible d’enregistrer plusieurs îles sur une même console Nintendo Switch, quel que soit le nombre d’utilisateurs enregistrés sur la console et même si vous disposez de plusieurs exemplaires du jeu. Une Nintendo Switch et un exemplaire du jeu sont nécessaires pour chaque île.

Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant.

**Des accessoires, des jeux et / ou des consoles additionnels peuvent être requis pour le multijoueur ; vendus séparément.

Ce jeu n’est pas compatible avec le cloud des données de sauvegarde de l’application Nintendo Switch Online. Cependant, la possibilité de récupérer les données de sauvegarde d’Animal Crossing: New Horizons depuis le serveur en cas de dysfonctionnement, de perte ou de vol de la console sera proposée aux titulaires d’un abonnement Nintendo Switch Online dans le courant de l’année.

Ce jeu n’est pas compatible avec le transfert des données de sauvegarde d’une console Nintendo Switch à une autre pour le moment. Toutefois, une fonctionnalité spécifique à Animal Crossing: New Horizons permettant de transférer les données de sauvegarde et d’utilisateur d’une console à une autre devrait être proposée dans le courant de l’année.