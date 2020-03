Platinum Games donne quelques détails sur Project G.G.

Le mois dernier, Platinum Games a dévoilé Project G.G., un nouveau titre original qui s’inspire de la série Ultraman.

Dans une interview avec IGN Japon, Hideki Kamiya & Atsushi Inaba de Platinum ont dévoilé plus d’informations sur le concept derrière le jeu dans le cadre de « Hero Trilogy » de Platinum, les plates-formes sur lesquelles il sortira, ainsi qu’en gros quand ils s’attendent à ce que le jeu sorte.

Kamiya: «Nous l’avons étiqueté comme faisant partie de la trilogie du héros Hideki Kamiya. Les deux premiers titres étant Viewtiful Joe, qui est une histoire de héros solo, et The Wonderful 101, qui est l’histoire d’un groupe de héros. Au Japon, le prochain type de héros serait le héros géant, et j’ai toujours voulu créer un jeu basé sur cette idée.»

Kamiya: «Mais si Viewtiful Joe et The Wonderful 101 étaient de purs jeux d’action, Project G.G. ne sera pas comme ça. Tout jeu que je crée comprendra bien sûr des éléments d’action soigneusement conçus, mais ce ne sera pas simplement un jeu d’action. Il y aura bien plus que cela. »

Kamiya: «Project G.G. ne sera pas un jeu de niche très particulier; Les histoires de héros géants sont populaires au Japon, avec des choses comme Ultraman, et le jeu aura ce genre de saveur, mais je ne veux pas me limiter au genre de héros japonais. Le paramètre ne sera donc probablement pas le Japon, car cela pourrait être restrictif. Mais je n’ai pas encore décidé. »

Inaba: « Fondamentalement, nous aimerions le sortir le jeu sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam, puis bien sûr PS5 et Series X qui arriveront bientôt. Nous ne savons pas exactement quand le jeu sortira, mais nous aimerions le publier sur les principales plates-formes à ce moment-là »,

Kamiya / Inaba: «En d’autres termes, nous ne travaillons pas plus longtemps que trois ans. Ce ne sera pas non plus dès six mois ou un an. Mais en tant que premier jeu indépendant et auto-publié, nous voulons le livrer dès que possible. »