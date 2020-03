Tour d’actualité Nintendo Switch: 8 nouveaux jeux annoncés, trailer, dates, etc.

De quoi bien finir la semaine et commencer le mois.

On commence avec Drageus Games qui prépare la sortie du titre Swordbreaker The Game sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch pour le 6 mars 2020 au prix de 4.99€.

Half Past Fate est annoncé sur Nintendo Switch via l’eShop pour 19.99€ le 12 mars.

Disponible en pré-commande à partir du 12 mars et jusqu’au 19 mars, le titre d’horreur coréen Silent World arrivera bien sur Nintendo Switch. Le jeu proposera des options de langue anglaise, japonaise, chinoise simplifiée et coréenne.

Crunching Koalas diffuse le trailer de lancement de MouseCraft sur Nintendo Switch (9.99€).

MouseCraft est un puzzle-game de A à Z dans lequel les joueurs aident Schrodinger, le savant fou, à compléter sa mystérieuse invention, une machine propulsée par des souris. Empilez des briques Tetromino afin de construire un chemin sûr pour autant de souris que possible.

Talisman : Digital Edition, la version multijoueur sous licence du jeu de plateau classique d’aventure fantastique, a été daté sur Nintendo Switch. Nomad Games a confirmé une sortie le 9 mars sur la console de Nintendo – c’est donc dans une semaine environ.

Nintendo of America dévoile sa vidéo The Download qui met en valeur les grosses sorites du mois de Février.

Alien Hominid Invasion, un nouveau jeu du développeur de Castle Crashers, a reçu quelques minutes de vidéos de démonstration grâce à GameXplain. Les images sont enregistrées sur un écran de la PAX East 2020 et donnent une bonne idée de ce à quoi on peut s’attendre dans ce jeu d’action à défilement latéral.

Dungeon of the Endless sera lancé sur Switch ce printemps pour $34.99 / £29.99 / €34.99, comme annoncé aujourd’hui par Merge Games et Amplitude Studios. Une version physique sera disponible en même temps que l’édition eShop. Les versions physiques proposeront le contenu DLC : Deep Freeze, Death Gamble, Rescue Team et Organic Matters. Un porte-clés Escape Pod et un livret de 16 pages sur les lutins seront également disponibles.

Bandai Namco a mis en ligne le dernier trailer de My Hero One’s Justice 2 qui présente la liste des méchants.

L’implacable jeu d’action Bloodroots propose un trailer de lancement sur Nintendo Switch.

Secret Item Games a annoncé la sortie de Rack n’ Ruin, un jeu d’action-aventure isométrique. Nous le verrons sur Switch via l’eShop le 13 mars prochain pour $12.99.

Spirit of Glace arrive aussi sur Nintendo Switch.

Nouvelles bandes-annonces de personnages pour One Piece: Pirate Warriors 4. Cette fois-ci, nous avons l’occasion de voir Donquixote Doflamingo et Issho (Fujitora) :

Et on termine avec une nouvelle série d’images du jeu Moving Out qui sortira le 28 avril 2020 dans les boutiques et en version numérique sur l’eShop.

Devenez expert déménageur dans ce simulateur de déménagement qui mêle action, casse-têtes et lois de la physique et qui donne un sens nouveau à la « coop en local ». Dans Moving Out, les joueurs peuvent s’entraîner seuls ou entre amis pour apprendre les règles du transport de meubles. Avec des rebondissements, de l’humour irrévérencieux, des apparitions de célébrités et des scénarios à la limite des droits d’auteur.