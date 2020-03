Coffee Talk (Nintendo Switch) – Le test

Coffee Talk est un visual novel qui consiste à écouter les problèmes des gens et à les aider en servant une boisson chaude à partir des ingrédients que vous avez. C’est un jeu qui essaie de dépeindre nos vies aussi humainement que possible, tout en ayant un casting qui n’est pas composé que de simples humains.

Développé et édité par Toge Productions, le jeu a été inspiré par les sentiments calmes procurés par une boisson chaude au milieu d’une nuit froide et pluvieuse, seul ou accompagné d’amis. Le jeu présente une esthétique visuelle inspirée des animés des années 90, des jeux d’aventure pixel art classiques et des images chill souvent associées à la musique chill hop lofi.

Plongez-vous dans les histoires d’habitants alternatifs de Seattle, de l’histoire d’amour dramatique entre un elfe et une succube, à un voyageur extraterrestre essayant de comprendre la vie humaine, parmi de nombreuses autres histoires que nous pourrions être en mesure de raconter.

NOTRE MONDE, DE NOUVELLES RACES.

Seattle 2020, vous êtes un barista au nom choisi par vos soins, dans un monde où êtres humains et autres races se côtoient dans le plus grand des calmes. Ainsi, dans cette ville, vous trouverez des elfes, orques, humains, succubes, hommes et femmes chats, vampires, extraterrestres et j’en passe… Et au milieu de tout cela, il y a vous !

Vous êtes le boss, le patron, le gérant d’un café appelé “Coffee Talk”, ouvert seulement la nuit afin de recueillir les passants de cette ville aux allures de science-fiction pour leur servir une bonne et réconfortante tasse de boisson chaude pour leur plus grand bien.

Vous jouez donc le rôle de confident auprès de vos clients, vous êtes une sorte d’écoute bienveillante dans cette ville déconstruisant le racisme à travers ces différentes races imaginaires et comme tout barista, vous servez les commandes demandées par vos habitués afin de leur faire oublier leurs soucis de la vie quotidienne.

RECETTES, CHILLHOP LOFI, ALLURE 90´s

À travers la durée de vie du jeu (10 heures environ), vous y retrouvez un panel de personnages avec chacun une histoire à raconter. Qu’elle soit triste ou amusante, Coffee Talk nous parle de plusieurs sujets d’actualité qu’on a déjà entendus dans notre vie réelle de tous les jours. Parmi les personnages qui sont de passage dans notre café, on retrouve des fidèles qui ont l’habitude de venir à notre rencontre afin de passer un bon moment avec nous.

Parmi les sujets énoncés, on a les problèmes d’amour entre races, des soucis de confiance familiale dans le domaine musical, un extraterrestre venu sur Terre pour s’accoupler et permettant au barista de questionner notre rapport à la séduction ou encore une jeune fille voulant écrire un livre, et plus encore.

Nous avons plusieurs sujets abordés qui sont lourds et complexes, mais restent toujours un plaisir à lire sur notre console portable.

La musique et le graphisme quant à eux sont vraiment au top pour ce que le jeu nous propose. Nous avons un style jazz chill hop lofi qu’on pourrait retrouver sur n’importe quelle plateforme de streaming musical. Toute l’ambiance est calme et reposante et fait du bien pour une bonne lecture du jeu.

Le pixel art est beau, on y retrouve une impression d’animés utilisés dans les années 90 avec tous ces différents personnages hauts en couleurs et aux caractères bien différents. Les décors bien réalisés, la pluie et le sonore qui vont avec, collent à merveille avec l’ambiance calme que le jeu nous propose. On peut y voir des passants marchant à vive allure afin d’éviter la pluie ou au contraire d’autres accompagnés de leurs parapluies marchant tranquillement et forcément on peut s’imaginer qu’ils discutent entre eux.

Bien entendu, en tant que barista du café, vous y trouverez des recettes connues, telles que le classique café noir, le café latté ou encore un simple cappuccino, mais le jeu va encore plus loin avec des recettes bien plus complexes encore, comme le Teh Tarik, qui est une spécialité de l’Indonésie, ou encore le Thé russe qui, malgré le nom, est purement américain, ou faire une création spéciale pour un client, comme le Gala Had. Par moments, vous serez amené à chercher des recettes demandées par vos clients afin de satisfaire leurs demandes, mais attention : vous n’aurez que 5 essais ; après ces 5 essais, si vous ne trouvez pas la bonne recette avec les ingrédients que vous avez, vous allez devoir lui servir ce qui y ressemble le plus.

Si le client n’est pas vraiment content de ce que vous lui servez, sachez que cela n’a pas grande importance sur le jeu. Vous aurez une remarque du personnage et une affinité pas présente mais rien de plus. Comme le studio a pensé à tout, vous aurez aussi par moments des demandes d’art coffee. Comme dans un café hype, vous serez amené à faire des dessins sur les tasses ! Cela reste quand même ultra difficile de les réaliser.