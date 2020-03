Heroki (Nintendo Switch) – Le test

Sorti à la base sur l’App Store et édité par SEGA, Heroki est un petit jeu de plateforme tout mignon jouable exclusivement en solo dans lequel le héros éponyme se propulse avec une hélice à travers les niveaux remplis de dangers. Coup d’œil sur cette petite pépite, signé le studio Picomy.

Hey, rocky !

Levantia. Un village paisible composée d’îles volantes et d’habitants à hélices pour se déplacer entre elles. Au sommet de ce village, l’Emerix, une amulette ancienne qui protège le village… Jusqu’à ce qu’un inconnu dénommé Vapor décide de s’en emparer. Le roi de Levantia incombe à Heroki, un jeune habitant, d’aller à l’aventure pour récupérer l’Emerix. Un scénario en somme basique pour tout jeu de plateforme. Malgré une écriture simple, on se laisse tenter à suivre les pérégrinations de notre petit héros. Celui-ci va devoir voyager à travers trois mondes, composés de huit niveaux chacun. Sur le papier, nous l’avons dit, Heroki est un jeu de plateforme, à la différence que votre personnage vole. Les niveaux sont tous assez grands et permettent une touche d’exploration bienvenue pour ce type de jeu. À chaque niveau, vous devrez vous dirigez à la fin pour trouver un anneau qui vous permettra de vous rendre au prochain tableau. Il y a aussi quelques collectibles à ramasser : tout comme un Donkey Kong Country, il faudra récupérer les lettres H-E-R-O-K-I, ainsi que des emerals, indispensable dans l’aventure pour débloquer de nouveaux pouvoirs.

Toujours plus haut

Le gameplay est facile à prendre en main, un tutoriel vous est proposé au début de l’aventure et pour chaque nouveau pouvoir obtenu, de même pour les objets que vous pouvez garder dans votre inventaire et qui se débloquent au fil de votre épopée. Si vous tombez à cours d’objets ou de vies, pas de panique, il vous sera facile de vous en procurer à Levantia contre les pièces que vous trouverez dans les niveaux. Sachez que vous pouvez quand même finir l’aventure sans utiliser un seul de ces objets, ceux-ci étant présents plus pour vous aider dans votre quête. En parlant de Levantia, il vous sera possible d’y aller à tout moment via la carte du monde, que ce soit pour faire des emplettes ou jouer à quelques mini-jeux sympas, mais dispensables. En ce qui concerne les tableaux que vous explorerez, pratiquement chaque niveau à son propre gimmick (une montée de cascade, une exploration en chariot dans une mine, un niveau sous-marin sombre..), ce qui ajoute de la variété dans le jeu et dans a durée de vie du soft.

Envole-moi

Parlons de la durée de vie justement. Si vous vous en sortez bien, et que vous visez le 100 %, une dizaine d’heures de jeu (et encore) vous sera nécessaire. Il n’y a pas forcément de rejouabilité ou de new game+ avec des ennemis plus puissants. Dommage. La direction artistique est de toute beauté. Le jeu est mignon comme tout, accompagnée de couleurs chatoyantes, même dans les niveaux les plus sombres. Même si ceux-ci sont grands, on s’y retrouve facilement. Concernant la bande-son, elle accompagne à merveille cet univers enchanteur, bien que certaines compositions soient assez simplettes.