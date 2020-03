Robot Squad Simulator (Nintendo Switch) – Le test

Robot Squad Simulator est sorti le 31 mai 2019 au prix de 14,99€ sur le Nintendo Eshop, pas de version physique disponible. Développé par BIT GOLEM et édité par ULTIMATE GAMES, le jeu pèse 3,6 go. Jouable en solo uniquement, il n’y a que la langue anglaise de disponible.

Robot (Suicide) Squad

Le jeu nous propose une simulation qui vous met au commande de quatre robots différents. Vu le peu d’intérêt qu’il y a à les piloter, faisons-une description ennuyeuse à mourir de ces tas de ferraille : un robot de déminage, le premier robot que nous utilisons. Muni d’un bras articulé et d’une pince au bout pour pouvoir prendre des objets ou encore couper des fils pour désamorcer des bombes, un robot espion avec lequel vous pouvez faire de la reconnaissance et aussi hacker des choses a distances, un drone pour voler au dessus des zones de mission et un robot sous-marin pour les missions sous l’eau, plutôt incroyable, qui possède un foret et un bras.

Toujours en vie ? Vous serez ravis d’apprendre que d’autres accessoires seront déblocables et achetables au fur et à mesure de votre avancer dans le jeu. Grâce à l’argent récolté en finissant les missions, vous pourrez améliorer les robots en augmentant les caractéristiques comme l’endurance la vitesse et débloquer des accessoires comme la lampe de poche, des bras articulés, le scanner ou encore un appareil photo pour l’ensemble des robots.

Rien de bien à signaler

Passées les premières missions qui servent de tutoriel, vous pourrez utiliser deux robots différents pour divers tâches comme par exemple repérer les lieux et déverrouiller des passages pour que l’autre robot puisse passer afin d’atteindre les autres objectifs qui lui sont propres. Vous pourrez piloter ces robots dans 24 missions, c’est à dire 8 missions d’entraînement et 16 missions scénarisés où vous remplirez divers objectifs : éviter des obstacles dangereux, désamorcer des bombes, faire de la reconnaissance, faire des photos aériennes…C’est plutôt maigre pour que tout cela arrive à nous tenir en haleine, on ne peut pas aller où on veut on doit suivre la dite mission, ce qui rend le jeu très linéaire.

Graphiquement, il ne fait honneur ni à la Switch, ni aux jeux vidéos tout court, le jeu est complètement flou, les effets de lumière mal ajustés et les décors ont un effet de tremblement, sans parler de la caméra qui a du mal à suivre le robot, ce qui pourra occasionner des nausées : le jeu devient littéralement à vomir. Question accessibilité, les robots ne sont pas maniables pour un sou avec les joysticks, et le gyroscope n’a tout simplement pas été incorporé dans le jeu, tout comme la traduction française PC qui a dû se perdre en chemin. Non contentes d’être mal pensées, les commandes ne sont pas modifiables dans les options. Niveau bande-son, c’est assez répétitif mais c’est sans doute le point le moins mauvais du jeu.