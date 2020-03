La sortie d’Ancestors Legacy sur Nintendo Switch semble se confirmer

Ancestors Legacy est un jeu de stratégie par escouades en temps réel où la tactique est le maître mot. Ce titre inspiré du Moyen Âge met en scène quatre nations européennes et leurs conflits, qui se traduisaient presque irrémédiablement par la guerre.

Ces dernières semaines, nous avons vu Amazon Japan et Amazon listé la précommande d’Ancestors Legacy sur Nintendo Switch. Nous n’avons toujours pas reçu de nouvelles du développeur ou de l’éditeur à ce sujet, mais de plus en plus de revendeurs continuent de l’ajouter la liste des précommandes de la version Switch sur leur site. Aujourd’hui, GameStop, Play-Asia, et eStarland ont tous des précommandes pour une version Switch. Il semble que nous puissions compter sur une annonce officielle dans un avenir proche !

À la tête de votre armée, déferlez sur l’Europe médiévale au fil d’une suite de campagnes exhaustives. Optez pour l’une des quatre nations disponibles (les Vikings, les Saxons, les Germains ou les Slaves) et lancez-vous à la conquête de l’ancien monde. Vous aurez bien plus à accomplir que de mettre à sac les campements, villages et villes ennemis : ce n’est qu’en exploitant tout l’éventail de vos options tactiques, en tirant parti des avantages stratégiques conférés par l’environnement et en gérant habilement vos bases et colonies que vous remporterez la victoire.

Ancestors Legacy est un jeu de stratégie en temps réel qui restitue avec une grande fidélité historique l’époque tumultueuse du Moyen Âge européen. Ce titre cumule gestion des ressources et construction de bases, le tout assorti d’affrontements par escouades dantesques sur de vastes champs de bataille et reproduits dans leurs moindres détails par l’Unreal Engine 4. Assistez comme jamais aux bains de sang qui faisaient l’ordinaire des guerres médiévales grâce à une caméra hollywoodienne, qui vous plonge dans le feu de l’action d’une simple pression sur un bouton.

Caractéristiques