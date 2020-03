Truck Driver s’aventure sur Nintendo Switch

L’expérience de conduit de camion arrivera avec un grip horizontal, des vibrations et le support de la fonctionnalité HD Rumble des joycons !

Rotterdam, Pays-Bas – 3 mars 2020 – SOEDESCO® a annoncé que Truck Driver sera disponible en version digitale et physique sur Nintendo Switch™. Le jeu récompense sorti sur Playstation®4 et Xbox One l’an dernier a depuis reçu de nombreuses mises à jour. La version Nintendo Switch arrivera avec toutes ces améliorations, ainsi que quelques nouveautés lui étant propres, et notamment le support HD Rumble et le contrôle de mouvement.

Un titre toujours suivi !

Truck Driver offre une expérience de conduite de camion réaliste avec un grand nombre de personnages intéressants à rencontrer et de camions à conduire. La version Nintendo Switch permettra à Truck Driver de supporter le grip horizontal et le contrôle au mouvement. Le jeu sera également compatible avec la fonctionnalité HD Rumble, qui propose des vibrations précises et réalistes qui vont améliorer l’expérience de jeu.

Depuis la sortie du jeu sur PS4 et Xbox One en septembre dernier, Truck Driver a reçu de nombreuses mises à jour : mode photo, effets de pluie sur le pare-brise, et de nombreuses mises à jour améliorant l’expérience globale de jeu. Actuellement, Truck Driver est en train d’obtenir une mise à jour pour supporter le moteur Unity, ce qui permettra d’avoir des rendus visuels encore plus réalistes et sans latence. Améliorer le jeu reste l’une des priorités de SOEDESCO et du studio de développement Kokku. Toutes les mises à jour seront également implémentées sur Switch, qui permet à tous les fans de Truck Driver de rouler dans le jeu, même sur la vraie route !

À propos de Truck Driver

Après avoir hérité du camion de votre père, vous tentez votre chance et déménagez dans une nouvelle ville. Ici, faites-vous un nom et gagnez le respect de la communauté locale. Parcourez le monde ouvert fluide de Truck Driver, travaillez avec toutes sortes de personnes, du constructeur au bûcheron, et honorez la mémoire de votre père en devenant un excellent chauffeur poids lourd !

Features