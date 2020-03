Deux nouveaux jeux arrivent en boite sur … Wii U

Une petite fille traverse un portail magique vers un monde de fantaisie appelé Exidus, lancée à la poursuite de son ours en peluche préféré…

Le Roi Tarant qui règne sur le royaume d’Exigus reçoit tout l’amour de ses sujets. Mais cette harmonie crée l’envie et la haine chez les sujets les plus malveillants. Le magicien Anguis décide d’usurper le trône et de prendre le contrôle. Il scelle alors le portail entre les mondes et dissimule les quatre œufs de cristal aux quatre coins du royaume. Exidus se referme tel un piège sur notre héroïne, mais elle ne peut accepter son destin. Elle décide de se lancer dans une quête pour sauver le royaume Exidus du mal.

Aidez le roi Tarant à s’échapper de sa prison, ramenez les cristaux à leur place pour rouvrir le portail magique, et débarrassez-vous du magicien Anguis.

Finding Teddy 2, est le nouveau jeu d’action / aventure dystopique en 2D avec une touche rétro en pixel art. Dans cette aventure au scrolling latéral, il faudra améliorer votre équipement pour combattre les forces maléfiques. Votre mission sera terminée lorsque vous aurez trouvé la sortie de ce cauchemar.

Caractéristiques :

– Superbe design et rendu en Pixel Art.

– Nombreux mystères et énigmes à résoudre.

– Des dizaines d’ennemis à combattre.

– Bande son complète pour enchanter votre quête.

– Plus de 20 heures de pure gaming et d’aventures.

– Combinaison parfaite entre RPG, aventure et jeu de plateformes.

Tirage en série limitée : 3000 Exemplaires numérotés + Certificat d’authentification jeu officiel PixelHeart.

(2000 exemplaires disponibles sur notre site.)

Ce jeu est en précommande.

Sortie prévue le 17 Avril 2020.