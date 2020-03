Fortnite passe en version 12.10

Epic Games propose une autre mise à jour de son jeu Fortnite.

Des accessoires par milliers

Les préfabriqués et les accessoires individuels dont ils sont constitués sont désormais bien plus faciles d’accès ! Faites un double clic sur un préfabriqué ou une galerie pour parcourir des milliers d’accessoires. Ceux-ci peuvent être sélectionnés individuellement, déposés sur le décor et même placés dans votre barre de raccourcis.

Des œufs œuphoriques

Vous voulez cacher des surprises sur votre île ? Et pourquoi pas de véritables œufs de Pâques ? Retrouvez-les dans la galerie Œufs.



ÎLES

Corrections de bugs

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs pouvaient franchir les limites de l’île lorsque le paramètre « Sortie des limites de l’île » était réglé sur « Non ».

JOUABILITÉ

Ajout d’options permettant de définir l’équipe d’un joueur lorsqu’il rejoint un mini-jeu en cours.

ARMES ET OBJETS

Corrections de bugs

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs devenaient invisibles quand ils atterrissaient dans l’eau après s’être accroupis dans un carton trompeur.

Correction d’un problème à cause duquel le bonhomme furtif et le carton trompeur n’apparaissaient pas correctement dans la barre de raccourcis.

Correction d’un problème à cause duquel le carton trompeur n’apparaissait pas correctement pour les autres joueurs qui rejoignaient un jeu en cours

OUTILS CRÉATIFS ET TÉLÉPHONE

Corrections de bugs

Correction d’un problème qui empêchait le mode inspection de l’île de prendre des photos correctement.

Correction d’un problème à cause duquel la fonctionnalité « coller » n’apparaissait pas sur mobile lorsque l’on utilisait la sélection multiple avec le téléphone.

PRÉFABRIQUÉS ET GALERIES

Les créateurs n’ont plus besoin de poser une galerie entière pour trouver un objet, car nous avons ajouté la possibilité de voir chaque objet des préfabriqués ou des galeries individuellement et de l’ajouter à la barre de raccourcis !

Ajout d’une nouvelle galerie.

Galerie Œufs

Ajout de 6 œufs différents à la galerie Objets à ramasser.

Ajout de nouvelles couleurs aux galeries Variantes de véhicules A et Variantes de véhicules B.

Ajout de nouveaux murs, sols et roches à la galerie Indestructible.

Ajout de meubles verts à la galerie Le Yacht (accessoires).

Corrections de bugs

Suppression d’un élément de bordure de toit qui devait être retiré de l’Usine de Neo Tilted.

Un élément de grotte de la galerie Falaises du Requin n’est plus utilisable par le transformaccessoire car cela provoquait des problèmes visuels.

Correction d’un problème à cause duquel les champignons jaunes devenaient invisibles sur mobile ou lorsque les graphismes étaient réglés sur une qualité faible.

Correction d’un problème à cause duquel le panneau d’affichage de la galerie Rue A ne pouvait être placé que sur une grille.

Un côté de fenêtre de boutique supprimait le mur adjacent lorsqu’il était placé, nous l’avons donc ajouté en tant qu’objet à la galerie Bâtiment art déco (accessoire).

Correction d’un problème à cause duquel un banc passait à travers les textures des Turbines de centrale électrique.

Correction d’un problème à cause duquel certaines poubelles traversaient les murs du Glacier Sofdeez.

Les toilettes manquantes du Glacier Sofdeez ont été ajoutées.

Correction d’un problème à cause duquel certains objets des galeries du Requin donnaient les mauvaises ressources.

Correction d’un problème de texture des escaliers de Mega Mall.

Correction d’un problème à cause duquel les sols du repaire de méchant et du repaire de méchant délabré n’étaient plus assortis avec les falaises.

Correction d’un problème à cause duquel les rochers de la galerie Variantes de rochers étaient violets sur leur côté inférieur.

Le contenu de la version 12.00 est désormais étiqueté en tant que Top Secret au lieu d’Espion.

Correction d’un problème à cause duquel les champignons jaunes du préfabriqué de la Prison devenaient invisibles lorsque les graphismes étaient réglés sur une qualité faible.

La collision des balcons du Phare a été modifiée. Les créateurs devront peut-être ajuster la position des balcons qu’ils ont placés.

Les rambardes du Yacht ont été modifiées. Les créateurs devront peut-être ajuster la position des rambardes qu’ils ont placées.

APPAREILS

Corrections de bugs

La zone d’altération transmet désormais correctement son signal quand un joueur quitte la zone en mourant d’une chute à l’intérieur de la zone.

Le carton trompeur est désormais correctement étiqueté dans la catégorie Dissimulation et non Soin.

Correction d’un problème à cause duquel le Concepteur de classe ne permettait pas de changer de classe si le volume n’était pas visible en jeu.

Correction d’un problème à cause duquel les paramètres de visibilité du déclencheur de nombre aléatoire n’étaient pas respectés en jeu.

Correction d’un problème à cause duquel le déclencheur de nombre aléatoire s’activait pendant la période d’échauffement lorsqu’il était réglé pour s’activer pendant le jeu.

Correction d’un problème à cause duquel le déclencheur de nombre aléatoire n’activait pas les séquenceurs lorsqu’il était réglé sur Activer au démarrage du jeu.

Correction d’un problème à cause duquel un joueur éliminé à cause d’une chute dans une zone d’altération n’était pas considéré comme quittant la zone par le gestionnaire de score.

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas régler les générateurs d’objets sur 3 secondes.

Correction d’un problème à cause duquel les concepteurs de classe n’affichaient pas l’aperçu des objets placés dans l’appareil.

Correction d’un problème à cause duquel la zone de capture restait visible en jeu même quand le paramètre « Objet visible dans le jeu » était réglé sur « Non ».

Correction d’un problème à cause duquel le séquenceur s’activait en boucle quand les paramètres « Direction de la zone » et « Direction de l’impulsion » étaient réglés sur autre chose que les paramètres par défaut.

Correction d’un problème à cause duquel les barils explosifs déclenchés pendant la période avant le début du jeu ne réapparaissaient pas avant la fin de la première partie.

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs pouvaient passer à travers des barrières réglées sur « Boîte creuse ».

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs flottaient au-dessus des plaques d’apparition de joueur censées être invisibles pendant le jeu.

Correction de certains problèmes à cause desquels des appareils n’apparaissaient pas correctement pendant les rediffusions du mode Créatif quand les joueurs faisaient défiler la rediffusion.

Correction d’un problème à cause duquel le paramètre « Téléporter vers si reçu sur » permettait au joueur de conserver les effets d’une zone d’altération après s’être téléporté hors de la zone.

Correction d’un problème à cause duquel le concepteur de classe continuait d’afficher des objets rangés à l’intérieur même après avoir été vidé.

Correction d’un problème à cause duquel le déclencheur du chronomètre était visible même quand il était censé être invisible.

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas viser horizontalement lorsqu’ils entraient dans la bouche du canon.

Correction d’un problème à cause duquel des véhicules pouvaient passer à travers la carte lorsqu’ils tombaient depuis une certaine hauteur.

Correction d’un problème à cause duquel l’aperçu du carré piégé ne correspondait pas à son apparence une fois placé.

Correction d’un problème à cause duquel les paramètres de barrière Ciel étoilé et Nébuleuse projetaient des ombres.

Ajout de nombreux choix au concepteur de classe et aux paramètres d’équipe pour les PV de départ, le Bouclier de départ et les PV rendus à l’élimination.

Ajout de choix supplémentaires à l’option « PV » de l’appareil Objectif pour permettre de mieux équilibrer vos jeux.

Ajout de choix supplémentaires à l’option « Durée avant détonation » de l’appareil explosif.

Les options Score, Score maximum, Score minimum, Incréments de score et Transmettre au score dans le Gestionnaire de score proposent désormais plus de choix pour mieux personnaliser la façon de marquer des points dans vos jeux.

Les options Score, Score maximum, Score minimum, Incréments de score et Transmettre au score dans le Gestionnaire de score proposent désormais des choix assortis pour permettre une meilleure cohérence entre les différentes options.

INTERFACE ET SOCIAL

Corrections de bugs

Correction du décompte de joueurs actifs sur la mini-carte, qui était parfois incorrect.

Correction d’un problème à cause duquel équiper un objet de l’inventaire créatif ne provoquait pas d’effet sonore pour les joueurs.

Correction d’un problème à cause duquel le bouton Se téléporter ne fermait pas tous les menus d’interface du Navigateur de canal lorsqu’il était utilisé.

Correction d’un problème à cause duquel le bouton retour dans le menu Mon île fermait l’intégralité de l’écran d’interface lorsqu’il était utilisé.

Correction d’un problème à cause duquel l’utilisation des flèches de paramétrage était difficile sur mobile.

Correction d’un problème à cause duquel la mini-carte semblait verrouillée sur un zoom.