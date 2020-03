Koch Media se chargera de la distribution physique de Empire of Sin !

Paradox Interactive et Koch Media annoncent aujourd’hui que les deux compagnies étendent leur partenariat afin de sortir l’édition boite de Empire of Sin, le nouveau jeu de Romero Games. Koch Media sera donc en charge de la distribution physique en Europe, en Australie, en Nouvelle Zélande et aux Etats-Unis. Empire of Sin est un jeu de stratégie très accès sur ses personnages et pensé par la Lead Designer Brenda Romero (Jagged Alliance). Empire of Sin sortira sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Mac et Nintendo Switch.

Dans Empire of Sin, les joueurs créent leur propre empire criminel et impitoyable en contrôlant l’un des quatorze patrons en lice pour diriger la pègre du crime organisé au sein de la ville. Avec des conditions de départ générées aléatoirement, les joueurs devront s’adapter pour survivre et être prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour déjouer leurs adversaires.

A propos de Empire of Sin :

Empire of Sin, le jeu de stratégie de Romero Games et Paradox Interactive, vous place au cœur du monde underground, impitoyable et criminel de Chicago pendant sa période de prohibition dans les années 20. C’est à vous de bousculer, de charmer et d’intimider les autres pour vous frayer un chemin jusqu’au sommet et tout faire ensuite pour y rester. Ce jeu, très axé sur ses personnages, place le joueur dans un univers de strass et paillettes, au cœur même du glamour propre à cette époque. Ils devront alors travailler dans les coulisses de la scène du crime organisé.

Les caractéristiques du jeu :