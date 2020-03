La saison 1 de la Ligue de Combat Pokémon GO débute le vendredi 13 mars 2020 à 21 h 00 CET (GMT+1)

Dresseurs,

La pré-saison de la Ligue de Combat GO touche à sa fin et nous sommes heureux de vous annoncer que la saison 1 de la Ligue de Combat GO commence officiellement ce mois-ci le vendredi 13 mars 2020 à 21 h 00 CET (GMT+1) ! Nous tenons à tous vous remercier : des Dresseurs qui ont testé la Ligue de Combat GO pour gagner des Pierres de Sinnoh lors de la Journée Communauté Rhinocorne, aux combattants féroces qui se sont vaillamment hissés jusqu’au rang 10. Nous avons travaillé dur pour améliorer le système de combat en ligne de Pokémon GO, et c’est grâce à votre participation et à vos commentaires.

En gage de notre reconnaissance, les Dresseurs qui ont atteint le rang 4 ou plus recevront un passe de combat premium dans le cadre de leur récompense de fin de pré-saison. Pour fêter la fin de la pré-saison, à partir d’aujourd’hui jeudi 5 mars 2020 à 22 h 00 CET (GMT+1) et jusqu’au vendredi 13 mars 2020 à 22 h 00 CET (GMT+1), les trois ligues seront disponibles dans la Ligue de Combat GO ! Faites votre choix entre la Ligue Super, la Ligue Hyper et la Ligue Master, et terminez cette pré-saison en beauté. Nous continuons de travailler sur l’expérience de la Ligue de Combat GO, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos impressions !

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu la chance de l’essayer, qu’est-ce que la Ligue de Combat GO ? Comme la plupart des fonctionnalités de Pokémon GO, la Ligue de Combat GO encourage les joueurs à sortir et à explorer le monde avec leurs Pokémon. Vous devrez marcher afin de participer à la Ligue de Combat GO, puis affronter des adversaires du monde entier grâce à un système de combat en ligne et gravir les rangs du classement de la Ligue. Cette fonctionnalité était un moyen de rendre les combats dans Pokémon GO plus compétitifs et accessibles à davantage de Dresseurs. Pour plus d’informations sur le concept de la Ligue de Combat GO et sur ce qui s’est passé lors de la pré-saison, jetez un œil à notre article précédent sur la Ligue de Combat GO.

Remarque : les événements peuvent varier dans les pays suivants jusqu’à nouvel ordre. Les joueurs de ces pays peuvent rester à l’écoute de nos réseaux officiels pour plus d’informations.

Japon

Corée du Sud

Italie

Les Pokémon Légendaires et Fabuleux débarquent dans la Ligue de Combat GO !

Pour une période limitée, Darkrai, la Forme Alternative de Giratina et Fulguris feront leur apparition dans la Ligue de Combat GO en tant que récompenses rares, à partir du rang 4 ! Darkrai et la Forme Alternative de Giratina en particulier pourraient être de puissants atouts pour vos équipes de Ligue Hyper et de Ligue Master, alors ne les ratez surtout pas !

Vous aurez une chance de rencontrer Darkrai en récompense de la Ligue de Combat GO du vendredi 6 mars 2020 à 8 h 00 au lundi 9 mars 2020 à 22 h 00 heure locale . Si vous avez de la chance, vous pourriez même rencontrer un Darkrai chromatique !

. Si vous avez de la chance, vous pourriez même rencontrer un Darkrai chromatique ! Vous aurez une chance de rencontrer la Forme Alternative de Giratina en récompense de la Ligue de Combat GO du vendredi 13 mars 2020 à 8 h 00 au lundi 16 mars 2020 à 22 h 00 heure locale . Si vous avez de la chance, vous pourriez même rencontrer la Forme Alternative de Giratina en version chromatique !

. Si vous avez de la chance, vous pourriez même rencontrer la Forme Alternative de Giratina en version chromatique ! Le reste du temps, vous aurez une chance de rencontrer le Pokémon Légendaire Fulguris en récompense de la Ligue de Combat GO jusqu’à nouvel ordre.

Préparez-vous pour la saison 1 de la Ligue de Combat GO avec deux événements spéciaux

Les plus grands Dresseurs savent qu’il faut se préparer avant un combat difficile ! Jusqu’au début de la saison 1, vous pourrez profiter des événements suivants sur le thème de la Ligue de Combat GO, afin de vous aider à attraper des Pokémon puissants que vous utiliserez en combat et à gagner plus de Poussière Étoile pour renforcer vos Pokémon.

Un événement pour vous préparer à la Ligue de Combat GO : du mardi 10 mars 2020 à 8 h 00 au jeudi 12 mars 2020 à 22 h 00 heure locale, de puissants Pokémon comme Airmure, Laggron, Dinoclier et bien d’autres feront leur apparition en raids ! Registeel et Cresselia apparaîtront dans les raids cinq étoiles. Vous gagnerez également deux fois plus de Poussière Étoile lors de combats de raids et de combats de Dresseurs pendant cet événement. Remarque : ce bonus ne s’appliquera pas aux combats de Dresseurs de la Ligue de Combat GO.

du mardi 10 mars 2020 à 8 h 00 au jeudi 12 mars 2020 à 22 h 00 heure locale, de puissants Pokémon comme Airmure, Laggron, Dinoclier et bien d’autres feront leur apparition en raids ! Registeel et Cresselia apparaîtront dans les raids cinq étoiles. Vous gagnerez également deux fois plus de Poussière Étoile lors de combats de raids et de combats de Dresseurs pendant cet événement. Remarque : ce bonus ne s’appliquera pas aux combats de Dresseurs de la Ligue de Combat GO. Une célébration du lancement de la saison 1 de la Ligue de Combat GO : du vendredi 13 mars 2020 à 8 h 00 au lundi 16 mars 2020 à 22 h 00 heure locale, des Pokémon très utiles pour la Ligue de Combat GO, comme la Forme Alternative de Giratina, seront plus souvent aperçus en raids. Des Pokémon de type Combat apparaîtront aussi plus souvent à l’état sauvage ! Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Charpenti chromatique ! L’idéal serait de l’affronter et de le capturer dans les raids à une étoile ! Les bonus de Ligue de Combat GO suivants seront également disponibles durant l’événement. Vous recevrez un passe de combat premium lorsque vous gagnerez les cinq combats d’une série sur le circuit premium de la Ligue de Combat GO. Vous pourrez terminer sept séries de combats de la Ligue de Combat GO par jour, soit deux de plus que les cinq séries prévues à l’origine, pour un total de 35 combats par jour au maximum ! Vous recevrez de la Poussière Étoile bonus dans la Ligue de Combat GO.

du vendredi 13 mars 2020 à 8 h 00 au lundi 16 mars 2020 à 22 h 00 heure locale, des Pokémon très utiles pour la Ligue de Combat GO, comme la Forme Alternative de Giratina, seront plus souvent aperçus en raids. Des Pokémon de type Combat apparaîtront aussi plus souvent à l’état sauvage ! Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Charpenti chromatique ! L’idéal serait de l’affronter et de le capturer dans les raids à une étoile ! Les bonus de Ligue de Combat GO suivants seront également disponibles durant l’événement.

La saison 1 de la Ligue de Combat GO commence le vendredi 13 mars 2020 à 21 h 00 CET (GMT+1)

Nous sommes ravis d’annoncer les changements suivants pour la saison 1 de la Ligue de Combat GO.

Nous peaufinons les récompenses de la Ligue de Combat GO. En fonction de votre rang, vous recevrez plus de Poussière Étoile et un nombre différent de CT Attaque Immédiate et Chargée.

En fonction de votre rang, vous recevrez plus de Poussière Étoile et un nombre différent de CT Attaque Immédiate et Chargée. Les victoires comptent beaucoup plus tôt dans les rangs. À partir des rangs 2 et 3, vous devrez désormais gagner un certain nombre de combats afin de passer au rang suivant. Alors qu’avant, les victoires ne comptaient qu’à partir du rang 4.

À partir des rangs 2 et 3, vous devrez désormais gagner un certain nombre de combats afin de passer au rang suivant. Alors qu’avant, les victoires ne comptaient qu’à partir du rang 4. Les Pokémon que vous pouvez rencontrer en récompense de la Ligue de Combat GO seront différents pour la saison 1. Nous vous garantissons que Métalosse sera votre première récompense lors de la saison 1. Au rang 4, vous aurez une chance de rencontrer Terhal. Au rang 7, vous aurez une chance de rencontrer Furaiglon, qui fera ainsi ses débuts dans Pokémon GO avant d’être disponible lors de la Safari Zone de Philadelphie. Et enfin, le robuste Pikachu Catcheur fera son apparition en tant que récompense garantie lorsque vous atteindrez le rang 10 ! Par la suite, le Pikachu Catcheur sera disponible à des rangs moins élevés, mais cette saison vous offre une chance de vous surpasser et de voir si vous pouvez atteindre le rang 10, Dresseurs. Machoc, Ronflex et Méditikka ne seront plus disponibles dans les rencontres de la Ligue de Combat GO, mais vous verrez Baggiguane apparaître plus souvent ! Ces rencontres pourraient changer pour la saison prochaine, alors donnez tout ce que vous avez et essayez d’atteindre les rangs les plus hauts, Dresseurs !

Nous vous garantissons que Métalosse sera votre première récompense lors de la saison 1. Au rang 4, vous aurez une chance de rencontrer Terhal. Au rang 7, vous aurez une chance de rencontrer Furaiglon, qui fera ainsi ses débuts dans Pokémon GO avant d’être disponible lors de la Safari Zone de Philadelphie. Et enfin, le robuste Pikachu Catcheur fera son apparition en tant que récompense garantie lorsque vous atteindrez le rang 10 ! Par la suite, le Pikachu Catcheur sera disponible à des rangs moins élevés, mais cette saison vous offre une chance de vous surpasser et de voir si vous pouvez atteindre le rang 10, Dresseurs. Machoc, Ronflex et Méditikka ne seront plus disponibles dans les rencontres de la Ligue de Combat GO, mais vous verrez Baggiguane apparaître plus souvent ! Ces rencontres pourraient changer pour la saison prochaine, alors donnez tout ce que vous avez et essayez d’atteindre les rangs les plus hauts, Dresseurs ! Atteignez le rang 10 pour gagner des objets et une pose d’avatar inspirés par Pierre. Pierre est Maître de la Ligue Pokémon dans la région de Hoenn. C’est un Dresseur Pokémon incroyablement talentueux et un mentor à la fois gentil et bienveillant. Son dévouement au combat fait de ses objets et de sa pose d’avatar des récompenses parfaites pour la Ligue de Combat GO. La pose est une récompense exclusive à la saison 1.

Pierre est Maître de la Ligue Pokémon dans la région de Hoenn. C’est un Dresseur Pokémon incroyablement talentueux et un mentor à la fois gentil et bienveillant. Son dévouement au combat fait de ses objets et de sa pose d’avatar des récompenses parfaites pour la Ligue de Combat GO. La pose est une récompense exclusive à la saison 1. À la fin de la saison 1, vous recevrez une CT Attaque Chargée d’élite si vous avez atteint le rang 7 ou plus. Cela marquera l’apparition de la CT Attaque Chargée d’élite et de la CT Attaque Immédiate d’élite ! En utilisant une CT Attaque Chargée d’élite ou une CT Attaque Immédiate d’élite, vous pourrez choisir l’attaque à enseigner à votre Pokémon. De plus, les CT Attaque Chargée d’élite et les CT Attaque Immédiate d’élite vous permettront d’apprendre à votre Pokémon des attaques qui n’étaient disponibles que lors d’événements comme les Journées de raids ou les Journées communauté.

Programme de la saison 1 de la Ligue de Combat GO

Les différentes ligues se succéderont lors de la saison 1, comme elles l’ont fait pour la pré-saison. La saison 2 devrait commencer début mai, mais toutes ces dates sont encore provisoires. Restez à l’écoute, nous vous tiendrons au courant si quelque chose change.

La Ligue Super se déroulera du vendredi 13 mars 2020 à 21 h 00 au vendredi 27 mars 2020 à 21 h 00 CET (GMT+1).

La Ligue Hyper se déroulera du vendredi 27 mars 2020 à 21 h 00 au vendredi 10 avril 2020 à 21 h 00 CET (GMT+1).

La Ligue Master se déroulera du vendredi 10 avril 2020 à 21 h 00 au vendredi 24 avril 2020 à 21 h 00 CET (GMT+1).

Les trois ligues seront disponibles du vendredi 24 avril 2020 à 21 h 00 au vendredi 1er mai 2020 à 21 h 00 CET (GMT+1).

La saison 2 débutera le vendredi 1er mai 2020 à 21 h 00 CET (GMT+1).

Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités. Partagez également vos moments préférés de la Ligue de Combat GO avec #GOBattle !

—L’équipe Pokémon GO