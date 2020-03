Jeu culte à l’horizon : Mediatonic sort MURDER BY NUMBERS sur PC et SWITCH

– Nos drôle d’oiseaux à l’origine du cultissime Hatoful Boyfriend sont de retour. Découvrez le jeu d’enquête un poil décalé qui répond au doux nom de MURDER BY NUMBERS. –

Appel à toutes les unités ! Les passionnés d’ornithologie de Mediatonic et les brigands so british de The Irregular Corporation laissent échapper Murder by Numbers sur Nintendo Switch et PC. Amateurs d’enquêtes truculentes sur fond nineties, soyez prêts à commettre le larcin de votre vie en téléchargeant Murder by Numbers sur le champ.

A s’offrir au prix de 12,49 € avec une réduction de 10% sur Nintendo Switch (du 5 au 11 mars) et Steam (du 6 au 12 mars). Vous le valez bien ?

En cas de doute, découvrez le trailer ici :

Los Angeles 1996 en mode fou fou fou

L’actrice de série TV policière, Honor Mizrahi devient le suspect numéro un lorsque son patron est retrouvé mort quelques minutes après l’avoir mise à la porte. Comme tous les soupçons se portent sur elle, notre actrice devra blanchir son nom et pour cela elle devra faire équipe avec SCOUT, le petit robot. Ed Fear (Hatoful Boyfriend, Swords of Ditto, Heavenstrike) évoque une capture de l’esprit 90’s romanesque et colorée qui mélange énigme, “crop top” et treillis à merveille, le tout porté par des personnages ubuesques imaginés par Hato Moa (Hatoful Boyfriend). Ça donne envie, non? Avec perspicacité et humour, élucidez les énigmes une à une, sur le rythme d’une bande-son divine signée par le célèbre compositeur Masakazu Sugimori (Phoenix Wright: Ace Attorney, Ghost Trick et Viewtiful Joe).

MUDER BY NUMBERS en édition collector :

Non, vous n’êtes pas que des pigeons. Pourtant, le jeu s’offre une version collector digne des plus grands mammifères vidéo ludiques.

Murder by Numbers en version complète

30 musiques originales créées par Masakazu Sugimori.

L’artbook de 60 pages en PDF avec les personnages, les premiers designs ou encore les coulisses de la conception du jeu.

Trois fonds d’écran exclusifs Murder by Numbers et des bonus

Le collector de Murder by Numbers est uniquement disponible sur Steam et GOG – il est notamment disponible avec une réduction de 10%.