The Factotum 90 est annoncé pour Switch pour le 19 mars

Alors que vous voyagez dans l’espace intersidéral, votre vaisseau est heurté par un objet non identifié. L’alimentation principale tombe en panne et vous voilà piégé au beau milieu de nulle part. Un coup de chance que vous ayez pu accéder à ce terminal. Il est un peu vieux, mais avec l’aide des deux robots, un peu d’intuition et de la réflexion, vous devriez pouvoir remettre le courant et vous sortir de ce mauvais pas.

Contrôlez deux robots marcheurs et résolvez les puzzles dans 30 niveaux, dont l’ingénierie, les laboratoires et les secteurs de haute sécurité, pour réparer la panne. Les robots ne peuvent pas être utilisés en même temps, vous devez donc alterner entre les deux et trouver un moyen de les utiliser en équipe pour traverser chaque niveau. Basculez à tout moment entre chaque robot marcheur et utilisez des interrupteurs, des ascenseurs, des bombes, des faisceaux d’énergie et des téléports pour rétablir le courant, réactiver le système de survie et résoudre le mystère de cette collision. Cette voix inconnue à l’autre bout du terminal sera votre seul et unique guide.