Toujours pas annoncée, la version Nintendo Switch de Journey to the Savage Planet dévoile sa jaquette

Journey to the Savage Planet est un jeu d’aventure à la première personne dans un monde extraterrestre brillant et coloré, peuplé d’étranges et merveilleuses créatures. En tant qu’employé de Kindred Aerospace, qui revendique fièrement sa réputation de 4ème meilleure société d’exploration interstellaire, vous êtes largué sur une planète inconnue au plus profond d’un coin fictif et lointain de l’univers. Lancé avec de grands espoirs mais peu d’équipement et aucun plan, votre travail consiste à explorer, répertorier la faune et la flore exotiques et à déterminer si cette planète est propice à l’habitation humaine. En avant pour l’aventure! Bonne chance – et faites attention aux espèces gluantes!

Disponible sur Pc, Ps4 et Xbox One, le jeu a été repéré sur Nintendo Switch d’après l’organisme de classification Brésilien ou encore l’ESRB, mais toujours pas de confirmation.

Listé par la branche japonaise d’Amazon et le site Gamefly, 505 Games n’a toujours pas d’annonce officielle de Typhoon Studios, mais aujourd’hui c’est Play-asia qui remet une pièce dans la machine en dévoilant la jaquette du jeu sur Nintendo Switch.

C’est parti pour l’aventure

Dans ce jeu d’aventure coopératif haut en couleur, vous incarnez la nouvelle recrue de Kindred Aerospace. Après votre largage sur une planète inconnue avec un minimum d’équipement et vous devez déterminer si elle est habitable pour les humains, mais êtes-vous vraiment la première personne à la découvrir ?

• COOPÉRATION EN LIGNE À 2 JOUEURS : jouez en solo ou avec un(e) ami(e). C’est parti pour l’aventure !

• EXPLORATION, COMBAT ET INVENTAIRE : inspectez 4 biomes différents sur la planète AR-Y 26. Scannez et répertoriez la faune et la flore à votre rythme. Découvrez plus de 30 créatures, chacune paradant des comportements, avertissement et capacités uniques. Réalisez des quêtes déterminées par les joueurs tout en découvrant des centaines d’objets à collectionner et de secrets tout au long de votre aventure.

• AMÉLIOREZ VOS OUTILS POUR PROGRESSER : accédez à de nouvelles zones en améliorant vos outils, y compris un pistolet laser, un jet-pack pour vous propulser plus haut, des bottes-fusées pour des descentes rapides et bien plus encore. Votre imprimante 3D fidèle transformera tout déchet spatial bizarre que vous trouvez en objets pratiques !

• RÉSOLVEZ LE MYSTÈRE : n’y a-t-il vraiment personne d’autre sur cette planète ? Résolvez le mystère pour terminer votre inspection.