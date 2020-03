Spirit Of The North et Dungeon Of The Endless arrivent en version physique sur Nintendo Switch

Saint-Ouen, France – 6 mars 2020 : Just For Games et Merge Games sont heureux de vous annoncer aujourd’hui la distribution en version physique de deux nouveaux titres : Spirit Of The North, un jeu d’exploration onirique développé par Infuse Studio, ainsi que Dungeon Of The Endless, célèbre jeu du studio français Amplitude.

Ces titres seront disponibles en version Standard en magasin et en version Signature au printemps 2020. Les précommandes pour les versions Signature sont désormais ouvertes !

Spirit Of The North

Spirit of the North est un jeu d’aventure en solo à la troisième personne inspiré des paysages à couper le souffle et mystérieux de l’Islande. L’histoire prend racine dans diverses parties du folklore nordique.

Spirit Of The North propose un genre de jeu visuel unique : il s’agit d’une balade onirique inédite. Il n’y a ni dialogues ni récit !

Les joueurs doivent s’inspirer de leur environnement pour résoudre diverses énigmes et formuler des hypothèses sur la signification d’une ancienne civilisation perdue. Incarnez un renard roux ordinaire dont l’histoire est liée au gardien des aurores boréales, un esprit renard féminin. En progressant sur les montagnes et sous un ciel rouge, vous apprendrez à connaître votre compagnon et les terres en ruines.

La Signature Edition de Spirit Of The North contient :

✔ Fourreau et boite Signature Edition

✔ CD Bande Son originale

✔ Certificat numéroté

✔ Une carte postale

✔ 2 pins

✔ Jaquette en anglais, jeu sans textes 🙂