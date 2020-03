Tour d’actualité Nintendo Switch: 10 jeux annoncés, dates, trailers, versions physiques, etc.

De quoi bien finir la semaine.

Ultimate Fishing Simulator 2 arrivera cette année sur Nintendo Switch.

Rising Star Games et Ground Shatter annoncent dans un communiqué de presse l’arrivée d’un nouveau DLC pour le jeu de tir à la première personne RICO pour le 12 mars au prix de 4.99€ (4.99$ aux États-Unis).

YOGA MASTER arrivera sur Nintendo Switch via l’eShop le 13 mars et en précommande à un prix de 19.99€ au lieu 24.99€.

D’après la classification Coréenne, Megadimension Neptunia VII arrivera cette année sur Nintendo Switch.

La box US pour Cooking Mama: Cookstar sur Nintendo Switch.

Fitness Boxing s’est vendu à plus de 600 000 exemplaires dans le monde. Cela inclut les ventes de toutes les régions possibles ainsi que les ventes numériques sur la boutique en ligne Nintendo. Les ventes d’Imagineer pour Fitness Boxing ont été stables au cours des deux derniers mois. En décembre 2019, Ils ont fêté un demi-million d’exemplaires !

Level-5 organise de grosses promotions sur la boutique en ligne japonaise de la Nintendo Switch, du 13 mars à 00:00 JST au 19 mars à 23:39 JST, avec quatre des meilleurs titres disponibles pour seulement 1 000 yens (9,5 dollars) chacun. Les jeux sont Snack World : The Dungeon Crawl – Gold (prix de base sur l’eShop: 6 578 yens), le voyage mystérieux de Layton : Katrielle et la conspiration des millionnaires – Edition de luxe (prix de base sur l’eShop: 6 578 yens), Ni No Kuni Remasterisé : Wrath of the White Witch (prix de base sur l’eShop: 6 050¥), et Yo-kai Watch 1 pour Nintendo Switch (prix de base sur l’eShop: 5 478¥). Veuillez noter qu’aucun des quatre jeux ne propose d’autres langues que le Japonais.

Kemco prépare le remake du jeu mobile D.M.L.C. : Death Match Love Comedy. Il sortira sur Nintendo Switch et d’autres plateformes sous le nom de Death Match Love Comedy ! le 25 juin au Japon pour 3,000 yen.

Nouveau trailer pour Cloudpunk:

L’éditeur Bromio et le développeur Mecha Studios Neon annoncent la sortie du jeu d’action-aventure City Riders via l’eShop le 12 mars à $19.99.

Le trio de jeux de Holy Potatoes ! sortira en version physique sur Nintendo Switch. Numskull Games regroupe les jeux Holy Potatoes! What the Hell?!, Holy Potatoes! We’re in Space?!, et Holy Potatoes! A Weapon Shop?! dans une seule cartouche en mai.

Dungeon Drafters a réussi sont but des 20 000 dollars lors de la campagne Kickstarter. Nous ne savons pas quand le jeu sera finalement lancé sur Nintendo Switch, mais au moins nous savons que ça arrivera !

Comme annoncé précédemment, Umihara Kawase BaZooKa !! sortira sur Nintendo Switch au Japon le 28 mai 2020, et il y aura une sortie physique et numérique. Aujourd’hui, nous vous présentons la couverture de la version physique japonaise, que vous pouvez voir ci-dessus.

Plus tôt dans la semaine, nous avons eu vent d’une sortie physique de Pode. Il s’est avéré que la rumeur était correcte, puisque la sortie du jeu au détail a maintenant été confirmée par l’éditeur, Avance. Bien que nous n’ayons pas de date de sortie pour le lancement, nous savons que les copies physiques comprendront une carte holographique et une paire d’aimants pour réfrigérateur.

Disponible depuis hier sur le Nintendo eShop japonais, Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone se dévoile avec une petite vidéo. On ignore si ce RPG/tactic rétro sera localisé en Europe, la version Game Boy Advance est sorti en février 2007 sur le vieux continent.

Flox Studios prépare l’arrivée de son titre Mist Hunter sur la Nintendo Switch pour le 20 mars au prix de 5.99€.

This Strange Realm Of Mine, un jeu de tir à la première personne mêlant poésie et horreur psychologique, fait son chemin vers une sortie sur Nintendo Switch la semaine prochaine. La date de sortie finale est fixée au 16 mars pour $12.99.

Le jeu de Hanaji Games, Dezatopia, a été daté pour une sortie sur l’eShop de la Nintendo Switch. Il sera lancé en numérique via l’eShop le 19 mars prochain, a annoncé le développeur, pour $19.99.

Le studio Fantastico a annoncé que le titre “shoot ’em up / bullet hell” Rainbows, Toilets and Unicorns sortira sur Switch la semaine prochaine. Un lancement numérique est prévu pour le 13 mars.

Forever Entertainment publie le jeu de puzzle poly art Poly Puzzle sur Switch, a annoncé la société. La fenêtre de sortie n’a pas été partagée.

Pinstripe, une “aventure émotionnelle à travers l’enfer”, est sortie sur Nintendo Switch il y a un certain temps. Mais ce n’était que par le biais de la boutique en ligne, et nous savons maintenant qu’une version commerciale est en cours de préparation. Le détaillant OzGameShop a ajouté les précommandes du jeu sur son site, et elle présente l’image: Apparemment, la version commerciale comprendra un livret d’instructions et un jeu d’autocollants bonus. La date de mise en ligne est le 15 mai 2020, et le prix est de 45 dollars.

G-Loc Air Battle prévu sur Nintendo Switch: