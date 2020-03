Avec la version Secrets des sables, Paladins sort un nouveau Battle Pass ainsi qu’une refonte visuelle de carte

Le Royaume se met au style égyptien avec le nouveau Battle Pass, la carte culte Île grenouille change d’apparence et un nouveau genre d’élément cosmétique fait son entrée : les signatures

Le 4 mars, Paladins: Champions of the Realm sort sa prochaine version, baptisée “Secrets des sables”. D’innombrables mystères et merveilles sont disséminés dans le Royaume. Ce Battle Pass en apporte une nouvelle fois la preuve avec ses éléments qui semblent tout droit tirés d’une pyramide séculaire…

Aperçu de la version Secrets des sables :

● Nouveau Battle Pass dans le style égyptien

● Refonte visuelle de la carte Île grenouille

● Nouveau type d’élément cosmétique : les signatures

● Nouvelle fonctionnalité : les recommandations

● Changements d’équilibrage, corrections de bugs et nouveaux skins

Le Battle Pass Secrets des sables débloque un skin pour Tiberius et Raum, les deux derniers champions, ainsi que pour Ying et Maeve, qui font partie des personnages préférés de la communauté. Le BP contient également une version alternative de chacun de ces skins. On y trouve donc huit skins ainsi qu’une multitude de coffres, d’avatars ou encore de cadres de chargement. Par défaut, tout le monde fait progresser son nouveau Battle Pass gratuitement. Toutefois, les explorateurs les plus entreprenants peuvent améliorer leur BP contre 600 cristaux, et ainsi récupérer encore plus de récompenses. Dans tous les cas, le BP progresse au fil des parties de Paladins. Au total, 450 cristaux sont à récupérer sur la version de base, ainsi que 150 cristaux supplémentaires sur la version améliorée. Une fois leur BP terminé, les détenteurs se voient donc remboursés de son prix d’achat en cristaux.

En complément du Battle Pass, cette deuxième mise à jour de l’année propose une refonte graphique de l’Île grenouille, l’une des cartes les plus populaires de Paladins. Le fameux temple tropical est plus foisonnant que jamais… et fait honneur à son nom grâce à de nombreuses effigies de batraciens !

Cette mise à jour est aussi l’occasion d’imposer son style de manière inédite dans Paladins. Avant une partie, chacun sélectionne désormais la signature que verront ses futures victimes. Les signatures prennent la forme d’une image (hydre géante, navire fantôme ou encore mystérieuse procession de baleines célestes…) accompagnée d’un message textuel bien senti. Certaines revendiquent même fièrement le nombre d’exécutions de leur détenteur.

Enfin, un système de recommandations fait son entrée sur Paladins. Cette fonctionnalité éprouvée constitue une incitation supplémentaire à faire preuve de courtoisie et à donner son maximum. Certains éléments seront même offerts en cadeau un certain nombre de recommandations reçues.