De nombreuses annonces pour Warframe qui fête ses 7 ans

Re-Plongez dans Warframe tout le mois pour obtenir gratuitement une armure exclusive Dex (et gagner d’autres équipements), précommandez la Merch en édition limitée et célébrez le septième anniversaire de Warframe

LONDON, ONTARIO, CA – 9 mars 2020 – Sept ans après le lancement du jeu à la demande Warframe®, Digital Extremes célèbre sa communauté florissante et son succès grandissant aujourd’hui en lançant un appel à candidatures pour que les joueurs créent la prochaine grande Warframe. Avec en plus une incitation immédiate à retourner dans le jeu pour obtenir gratuitement Dex Armor sur toutes les plates-formes (PC, PlayStation®4, Xbox One et Nintendo™ Switch), le septième anniversaire de Warframe honore sa communauté dédiée avec des cadeaux dans le jeu, des commémorations, et marchandises en édition limitée. Célébrez avec nous maintenant en téléchargeant Warframe gratuitement, et visitez le microsite anniversaire pour voir les moments forts et les festivités de la communauté.

Avec son appel à candidatures pour créer une Warframe originale, Digital Extremes plonge au cœur de sa communauté dynamique. À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent soumettre leurs thèmes Warframe originaux ici. Les 10 meilleurs thèmes seront réduits à un, choisis par le Community Design Council avec l’artiste indépendant de Warframe Eorheit pour générer le thème gagnant. Un Alt-Helmet spécial sera conçu par l’artiste TennoGen Faven, et les joueurs seront également invités à soumettre des conceptions «Ability». Le gagnant de la catégorie Thème et artiste fan Eornheit seront ensuite amenés par avion au studio de Digital Extremes à Londres, en Ontario, pour assister à TennoCon 2020 et voir leur création prendre vie !

Tout en réfléchissant à leurs plus grands fantasmes Warframe, Tenno peut faire quelque chose immédiatement : célébrer sept ans de mises à jour de gameplay en se connectant et en montrant l’armure Dex Raksaka gratuite à ses amis, membres du clan et autres. Chaque week-end de mars, les joueurs recevront des alertes dans le jeu pour creuser et gagner les récompenses Dex originales et un nouveau glyphe d’ici la fin du mois, y compris les armes Dex et emplacements d’arme précédents, des glyphes, des syandanas, des skins, des noggles et plus encore ! L’armure Dex Raksaka comprend les protège-épaules Dex Raksaka, garde de poitrine et protège-genoux.

Les collectionneurs dédiés devraient se rendre sur la boutique en ligne de Digital Extremes pour acheter des articles en édition limitée pour l’anniversaire de sept ans. Les articles de cette année comportent une affiche de style japonais Warframe originale, numérotée et stylisée, ainsi qu’un pins et un t-shirt d’anniversaire.