Mario Kart Tour: le multijoueur est disponible sur le jeu mobile

Les joueurs de Mario Kart Tour du monde entier peuvent accéder gratuitement à des courses multijoueur en temps réel dès aujourd’hui

9 mars 2020 – Rassemblez vos amis et préparez-vous à vivre des sensations fortes ! Mario Kart Tour, le premier jeu Mario Kart de Nintendo sur appareils iOS et Android, propose son nouveau mode multijoueur en temps réel dès aujourd’hui dans le monde entier. Les joueurs qui mettront à jour leur jeu avec la dernière version de Mario Kart Tour pourront participer à des courses multijoueur en temps réel* qui leur permettront d’affronter des amis ainsi que d’autres joueurs à proximité** ou en ligne. Mario Kart Tour est un jeu free-to-start*** actuellement disponible en téléchargement sur les appareils iOS et Android, et il est d’ores et déjà possible d’entrer en piste pour s’entraîner en vue de la compétition palpitante qui s’annonce.

Dans le mode multijoueur en temps réel, les joueurs pourront participer à des courses standard pour se mesurer à des joueurs de Mario Kart Tour avec un ensemble de règles constamment modifié. Les règles seront changées tous les jours, garantissant ainsi un renouvellement permanent du plaisir de jeu dans des affrontements à l’échelle mondiale. Les joueurs pourront également choisir de créer ou de rejoindre un salon, qui leur permettra d’affronter des amis ou d’autres joueurs à proximité, avec les règles personnalisées qu’ils auront eux-mêmes choisies. Enfin, dans les courses dorées, disponibles pour les détenteurs du Pass Or de Mario Kart Tour uniquement, il sera possible de jouer à des vitesses encore plus folles qui demanderont des manœuvres de kart avancées pour distancer les autres compétiteurs.

Dans Mario Kart Tour, les possesseurs de smartphone pourront profiter des sensations de course de Mario Kart tout en collectionnant des pilotes issus de l’univers Nintendo, avec entre autres Mario, Donkey Kong, Peach et Yoshi, ainsi que deskarts stylés et des ailes délirantes. Il sera aussi possible de choisir les pilotes, les karts et les ailes utilisés dans des courses à haute vitesse sur des parcours variés et colorés. Vous découvrirez notamment des remakes de circuits classiques de Mario Kart et de nouvelles courses en temps limité mettant à l’honneur des villes du monde entier. Des événements saisonniers etdes fêtes sont égalementprévus. En plus des parcours spéciaux basés sur des lieux mythiques et des thèmes bien connus, chaque événement donnera aux joueurs l’opportunité d’obtenir des pilotes, des karts et des ailes de Mario Kart dans des variantes uniques inspirées par l’événement.

Pour ceux qui souhaitent booster leur expérience de jeu, le Pass Or de Mario Kart Tour est un service payant coûtant5,49 € par mois. Il déverrouillera le mode 200cc et enrichira le gameplay en donnant à ses abonnés la possibilité de gagner des cadeaux de jeu comme de l’or dans les saisonset des badges spéciaux dans les défisOr. Les nouveaux venus pourront opter pour une période d’essai gratuite de deux semaines. La souscription payante commencera automatiquement à la fin de la période d’essai gratuit. Le Pass Or de Mario Kart Tour n’est pas nécessaire pour jouer au jeu, participer aux courses standardou jouer avec des joueurs à proximité en mode multijoueur en temps réel via des salons.

Un compte Nintendo****, uneconnexion Internet persistante et un smartphone compatible sont nécessaires pour jouer à Mario Kart Tour. Les joueurs peuvent obtenir leur carte de pilotedans le jeu en associant leur compte Nintendo. Ceux qui ne disposent pas encore de compte Nintendo peuvent en créer un sur https://accounts.nintendo.com/register.

Pour plus d’informations concernant Mario Kart Tour, rendez-vous sur https://mariokarttour.com/fr-FRou consultez la page Twitter de Mario Kart Tour. Pour plus d’informations concernant les fonctionnalités du Pass Or de Mario Kart Tour, rendez-vous surhttps://mariokarttour.com/fr-FR/goldpass.

* Une connexion Internet est nécessaire pour jouer. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer.

** L’utilisation des données de localisation doit être activée dans les paramètres de votre appareil pour pouvoir jouer avec les joueurs à proximité. Les fonctionnalités multijoueur qui requièrent les données de localisation de votre appareil pour fonctionner seront inutilisables si vous avez limité l’accès aux données de localisation dans les paramètres de l’appareil ou si les données de localisation sont inaccessibles quand vous jouez.

*** Mario Kart Tour est un jeu free-to-start incluant des achats intégrés.

**** Pour lancer ce jeu et y jouer, vous devez associer un compte Nintendo et accepter les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique.