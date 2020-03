The Persistence annoncé sur Nintendo Switch

Survivez à bord du vaisseau d’une colonie spatiale condamnée rempli de créatures dangereuses. Explorez, esquivez et combattez pour réussir à le ramener sur Terre. Collectez des ressources, améliorez vos compétences et fabriquez-vous tout un arsenal dans ce roguelike brutal de science-fiction.

La mort n’est que le commencement

La seule chose qui se dresse entre vous et le sauvetage du vaisseau est une horde de monstres clonés constamment régénérés par un appareil de clonage défaillant. Si une de ces rencontres s’avère fatale, la conscience de Zimri sera téléchargée dans un nouveau corps pour qu’il puisse retenter sa chance.

Un labyrinthe en constante évolution

Le vaisseau de la colonie possède sa propre macrostructure automatique capable de modifier son architecture interne… et en raison des défaillances techniques catastrophiques, c’est exactement ce qui est en train de se produire. Après votre éveil dans un nouveau corps ou une téléportation entre les ponts, l’agencement du vaisseau aura changé. Chaque expédition à bord du Persistence sera unique avec différents objets et équipements à collecter et à améliorer.

Renforcez, améliorez et augmentez

La technologie du 26e siècle permet l’amélioration génétique et la manipulation de matière noire. Modifiez l’ADN de Zimri pour améliorer sa santé, son endurance et ses capacités défensives, ou récoltez de l’ADN de membres de l’équipage pour créer des clones à habiter, chacun avec ses propres capacités uniques.

Explorez, esquivez, combattez et collectez des ressources

La horde mutante n’hésitera pas à démembrer Zimri. Utilisez l’environnement pour les détecter, vous déplacer discrètement et obtenir l’avantage stratégique en les esquivant ou en les neutralisant. Explorez les ponts du vaisseau et récoltez des ressources, des armes et des modifications de tenues pour vous aider à survivre au cours de votre terrifiant voyage.

Multijoueur asymétrique

Connectez votre téléphone ou votre tablette iOS ou Android pour que jusqu’à 4 joueurs puissent prendre le contrôle du « Solex », le système du vaisseau. Une fois connectés, ils pourront contrôler ses fonctionnalités et ainsi leurrer des créatures, ouvrir des portes et désactiver les systèmes de défense internes du vaisseau en temps réel.