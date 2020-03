Rock of Ages 3: Make & Break arrive le 2 juin sur Nintendo Switch

La nouvelle vidéo des coulisses du jeu dévoile de nouveaux éléments de gameplay et présente la dynamique créative qui anime le trio de frères d’ACE Team ainsi que leur partenaire de développement Giant Monkey Robot.

Walnut Creek, Californie – mardi 10 mars 2020 – L’éditeur de jeux indépendants Modus Games se joint aux développeurs d’ACE Team et de Giant Monkey Robot pour annoncer que Rock of Ages 3: Make & Break déboule vers une sortie le 2 juin sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia.

Modus Games accompagne cette annonce d’une vidéo de gameplay détaillant les nouvelles possibilités offertes aux joueurs grâce au nouveau créateur de niveaux de Rock of Ages 3: Make & Break, avec l’aide de Giant Monkey Robot.

Rock of Ages 3: Make & Break est un mélange incomparable de tower defense, de construction et de démolition via un rocher guidé, le tout dans un style arcade. L’action est soutenue par une réimagination hilarante de l’Histoire à travers une campagne inventive et de multiples modes de jeu. Le premier créateur de niveaux de la série Rock of Ages 3: Make & Break permet aux joueurs de créer et de partager leurs expériences, tout en profitant des défis créés par d’autres joueurs de la communauté.