Adam’s Venture: Origins prend la route de la Nintendo Switch

Le jeu d’aventure est fin prêt à débarquer sur Nintendo Switch

Rotterdam, Pays-Bas – 11 mars 2020 – Aujourd’hui, SOEDESCO® est heureux d’annoncer une version Nintendo Switch™ pour son jeu d’aventure Adam’s Venture: Origins®. Le jeu, sorti plus tôt sur Playstation®4, Xbox One and Steam®, arrive en version digital et physique sur Nintendo Switch.

Voyagez à travers le Monde

Dans Adam’s Venture: Origins, les joueurs s’investissent dans une aventure qui traversera le Monde ntier. Pendant que vous résolvez des puzzles et découvrez des indices, les joueurs prennent part à une histoire remplie de mystères. Au fur et à mesure que les joueurs découvrent le secret d’Eden, ils ont la possibilité de voyager à travers l’Europe et le Moyen-Orient et découvrir de nouvelles zones en escaladant ou en nageant pour atteindre des lieux audacieux. Durant leur aventure, les joueurs vont devoir déjouer les plans diaboliques de la Corporation Clairvaux. Adam’s Venture : Origins propose une aventure familiale avec des puzzles et énigmes à résoudre.

À propos d’Adam’s Venture: Origins

Partez à l’aventure dans Adam’s Venture: Origins. Dans ce jeu se déroulant au beau milieu des années 1920, vous incarnez l’explorateur Adam Venture, qui se lance à la recherche du secret du jardin d’Éden. Épaulé par votre compagne Evelyn, vous devrez explorer des ruines antiques et résoudre d’ingénieuses énigmes pour retrouver des endroits mystérieux. À mesure que vous découvrirez des lieux extraordinaires, vous devrez faire face à la malfaisante compagnie Clairvaux, dont l’appétit vorace pour les artéfacts pourrait semer le chaos à travers le monde.

Caractéristiques