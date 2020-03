C’est officiel : le salon de l’E3 2020 annulé !

Comme le site de Bloomberg l’avait prédit, l’Entertainment Software Association (ESA) vient de publier un communiqué à Los Angeles, annonçant officiellement l’annulation du 26e salon mondial du jeu vidéo.

La raison de cette annulation n’est un mystère pour personne : le virus COVID-19, ou coronavirus, s’est largement propagé ces dernières semaines en Chine et en Europe, et a été diagnostiqué également un peu partout dans le monde. Le moyen le plus efficace pour éviter de transmettre le virus étant d’éviter tout contact, les rassemblements sont fortement déconseillés, certains pays étant même mis en quarantaine.

C’est donc dans cette logique que, pour la première fois depuis sa première édition en 1995, l’Electronic Entertainment Expo de cette année, initialement prévu du 9 au 11 juin, a été annulé.

L’épidémie inquiète, mais nous ne devons pas nous tourmenter quant aux conférences liées à l’E3. Nintendo a depuis quelques années déjà remplacé les shows nippons par des Spotlights, puis des Nintendo Direct dédiés. Un format digital copié depuis peu par ses principaux concurrents PlayStation et XBox, qui pourraient adopter ce média pour nous communiquer leurs prochaines sorties et palier au salon (déjà boudé depuis l’année dernière par la console de Sony). L’ESA n’est pas hermétique à une expérience digitale.

Même si cet événement est l’occasion de rassembler des joueurs du monde entier, il y a bien d’autres façons de faire vibrer les cœurs des gamers.

L’E3 a déjà plusieurs fois soulevé des débats quant à son avenir. Son annulation cette année signera-t-elle la fin d’une ère ? Rendez-vous l’année prochaine pour le savoir.

[Edit] Voici le tweet publié peu de temps après le communiqué de l’ESA :

