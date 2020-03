Top des ventes de la semaine au Japon: la Nintendo Switch résiste encore face à la pénurie du Conoravirus

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la dernière semaine au Japon (du 22 au 8 mars 2020).

Dans un contexte compliqué lié au problème de stocks engendrée par le Coronavirus en Chine, chaque nouvelle Nintendo Switch sur le marché est directement vendue. Ce qui permet à la console d’être quand même à plus de 53k cette semaine, mais on est loin de répondre correctement à la demande massive. Qaund on regarde de plus prêt les chiffres, on comprend que Nintendo assure surtout les livraisons de Lite pour le moment, et que le modèle cartonne car la classique n’est plus disponible. Ce qui change un peu la donne, le modèle étant normalement moins vendu que sa grande sœur. A deux semaines de la sortie d’Animal Crossing… les stocks risquent de ne pas tenir. Seule grosse sortie de la semaine, Pokémon Donjon Mystère DX surprend avec un score honorable, devant le premier épisode 3DS (120.000), mais moins que le second (170.000).

Comparaison:

Super Mystery Dungeon: 168,471

Gates to Infinity: 121,480

Explorers of Sky: 142,000

Explorers of Time/Darkness: 568,888

Red/Blue Rescue Team: 237,000

01./00. [NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX <RPG> (Pokemon Co.) {2020.03.06} (¥5.980) – 138.548 / NEW

02./01. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 20.679 / 3.491.353 (-17%)

03./03. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 12.933 / 1.298.028 (+3%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.751 / 2.805.986 (+7%)

05./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 11.319 / 3.592.374 (-3%)

06./07. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 10.067 / 715.030 (+12%)

07./02. [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers # <RPG> (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) – 8.109 / 143.608 (-58%)

08./09. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 7.774 / 1.362.328 (+2%)

09./12. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.293 / 3.335.123 (+7%)

10./10. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 6.394 / 171.725 (-16%)

On revient rapidement sur le phénomène Ring Fit Adventure qui continu sa course folle au Japon. Les stocks sont toujours aussi pauvres, et le jeu est, chaque semaine, en rupture de stock. Aucun exemplaire en magasin, et les gens jouent à la loterie en boutique pour avoir le droit d’acheter le jeu.

Autre information intéressante, le bundle exclusif à la Nintendo Switch + Animal Crossing est en rupture de stock partout avant même sa sortie. Même la boutique de Nintendo Tokyo n’en aura pas lors de la sortie du jeu le 20 mars prochain.

[おしらせ] #NintendoTOKYO での「Nintendo Switch あつまれ どうぶつの森 本体セット」のWEB抽選予約の受付を終了いたしました。なお、発売当日の入荷分はございません。ご了承ください。 — Nintendo TOKYO (@N_Officialstore) March 11, 2020