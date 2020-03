Yumeutsutsu Re: Master Bundle Pack arrive en Asie avec une version anglaise

Yumeutsutsu Re: Master Bundle Pack sera lancé en version physique en Asie et intégrera une prise en charge des textes en anglais, a révélé Play-Asia.Le détaillant indique une date de sortie provisoire au 31 mai.

Yumeutsutsu Re: Master est une visual novel du studio Kogado. Il y avait des rumeurs pour une sortie officielle en occident, mais il n’y a pas eu de nouvelles à ce sujet depuis fin 2018.

Voici un aperçu du Bundle Pack de Yumeutsutsu Re: Master :

Le pack Bundle Yumeutsutsu Re: Master est un pack physique comprenant à la fois le jeu de base Yumeutsutsu Re: Master et Yumeutsutsu Re: After.

Dreams and Reality Re: Master est un jeu d’aventure sur les développeurs de jeux que les filles pétillantes et mignonnes adorent. Nos deux derniers jeux de la série Nurse Love Addiction étaient axés sur la vie professionnelle avec des infirmières et des étudiants en soins infirmiers dans un hôpital. Ce jeu poursuit cet objectif, mettant en lumière les personnes d’un bureau de développement de jeux, créant une histoire semblable à la vie quotidienne de notre équipe.

Le jeu se déroule chez Yuriica Software, une petite société de développement de jeux nichée à Koenji, un quartier non loin du centre de la capitale Tokyo. À ce jour, il reste enveloppé dans la gentillesse de ses résidents de la classe ouvrière. Notre protagoniste Ai est une simple fille du pays qui fait le voyage seul pour voir sa jeune sœur Kokoro, actuellement employée d’une société de jeux. Les sœurs ont longtemps vécu séparées en raison du divorce de leurs parents.

Inhabitué à travailler en tant que développeur de jeux, Ai se retrouve à mener une vie quotidienne sous pression mais excitante, semblable à celle d’un jeu, entourée de personnages étranges, bien plus étranges que ce que vous trouveriez dans un jeu réel. Son seul souci est l’attitude glaciale et rebutante de sa sœur Kokoro. Ai, qui a déménagé seule à Tokyo car elle se faisait du souci pour sa sœur, elle a peur qu’elle perde le fondement de sa vie. Et quelle est la signification de Nie Witch, le jeu de doujin sur lequel Yuriica Software est en train de refaire et sur lequel Ai se retrouve soudainement à travailler?

Yumeutsutsu Re: After inclut le personnage suivant après les histoires:

– Kokoro After Story: «Yumeutsutsu Re: Unification»

– Saki After Story: « Deadline Rather than Paradise »

– Nana After Story: «Ghosts of the Past»

– Marie After Story: «Married Life»

– Épisode Honoka: «Love Story, With Her and the Dog»