DOOM Eternal dévoile sa bande-annonce de lancement

12 mars 2020 (Londres, Royaume-Uni) – A l’occasion de la sortie imminente de DOOM Eternal, Bethesda Softworks®, société de ZeniMax® Media, lève le voile sur la bande-annonce de lancement du jeu. Développé par id Software et porté par le moteur graphique idTech 7, DOOM Eternal est la suite directe du jeu DOOM (2016). DOOM Eternal sera disponible le 20 mars 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia.

Avec cette bande-annonce de lancement, les joueurs pourront plonger dans l’ambiance de DOOM Eternal, le jeu le plus ambitieux et le plus imposant d’id Software à ce jour. Dans quelques jours, le DOOM Slayer sera de retour avec encore plus de démons à combattre, de Glory Kills, de béhémoths gigantesques et d’environnements inédits, sur la Terre comme aux enfers !

Dans DOOM Eternal, les joueurs incarneront le DOOM Slayer, de retour sur Terre. La planète ayant été envahie par des puissances démoniaques, ils devront déchaîner les enfers et découvrir les origines du Slayer et de sa mission… jusqu’à son aboutissement. Immergé dans la toute nouvelle bande-son frénétique du compositeur Mick Gordon, DOOM Eternal propose aux joueurs de prendre les commandes d’un DOOM Slayer impitoyable. Equipés d’un arsenal dévastateur pour venir à bout des démons, leur aventure les transportera jusqu’au cœur de mondes incroyables.

Élu Meilleur jeu d’action et Meilleur jeu PC lors de l’E3 2019, DOOM Eternal sera disponible le 20 mars prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia. Il sera également disponible sur Nintendo Switch plus tard dans l’année.