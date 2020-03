Le Groupe LEGO et Nintendo élèvent la construction à un nouveau niveau !

Les designers des deux entreprises ont imaginé une nouvelle expérience de jeu physique dans laquelle Super Mario prend vie dans l’univers des briques LEGO®. Le lancement est prévu pour cette année.

Billund, le 12 Mars 2020 : Le Groupe LEGO annonce son nouveau partenariat avec Nintendo qui va permettre de faire interagir Super Mario avec le monde réel, tout en conservant l’expérience de jeu de construction qu’offre la marque LEGO®.

Les deux entreprises ont un point commun : leur passion pour l’innovation et le jeu. Leur collaboration a conduit à repenser l’expérience classique de construction que propose LEGO, en introduisant une toute nouvelle façon de jouer, inspirée du personnage iconique des jeux vidéo, Super Mario.

Ni jeu vidéo, ni jeu de construction LEGO traditionnel, LEGO® Super Mario™ est une nouvelle gamme qui comprend une figurine interactive LEGO Mario. À l’aide de cette figurine, le joueur devra collecter des pièces dans différents niveaux de jeu construits en briques LEGO. Cette nouvelle gamme va offrir aux enfants une expérience du monde de Super Mario comme ils ne l’ont jamais connue auparavant ! Super Mario va prendre vie dans le monde physique LEGO. L’expérience de jeu, transgénérationnelle et iconique prend une nouvelle dimension alliant challenges et interactivité.

La nouvelle a aussi été partagée dans une vidéo publiée par le Groupe LEGO et Nintendo plus tôt dans la journée.

La vidéo, présentant des indices sur la nouvelle gamme LEGO® Super Mario™ lancée cette année, met en scène un joueur utilisant la figurine interactive LEGO Mario pour collecter des pièces dans un niveau de jeu physique créé en briques LEGO.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’amener Mario dans le monde physique à travers cette nouvelle expérience LEGO, sociale et interactive » a expliqué Julia Goldin, Chief Marketing Officer, Executive Vice President du Groupe LEGO. « Grâce à cette expérience nous allons permettre à des millions d’enfants, fans de Mario, de jouer d’une manière totalement nouvelle, dans laquelle ils pourront créer et interagir selon leur imagination avec leur personnage préféré. En utilisant une nouvelle technologie digitale, nous pouvons dire que LEGO Super Mario est un jeu favorisant le lien social, l’interactivité et proposant une expérience collaborative pour les enfants. »

« J’ai toujours aimé les produits LEGO et la façon dont ils aident les enfants à développer leur imagination par le jeu » a expliqué Takashi Tezuki, Executive Officer et Game Producer de Nintendo Co., Ltd. « La nouvelle gamme créée en collaboration avec le Groupe LEGO aspire à combiner deux façons de jouer – une où l’enfant est libre de recréer le monde de Mario, et une autre où l’enfant va pouvoir jouer avec la figurine LEGO Mario dans un univers qu’il aura lui-même créé.

La gamme LEGO® Super Mario™ sera lancée au cours de cette année, et plus d’informations seront disponibles prochainement.

www.LEGO.com/supermario