SOEDESCO dévoile de grosses nouveautés pour Truck Driver

La simulation de conducteur de camion a maintenant un système de dégâts visuels, un nouveau système d’IA et une amélioration du moteur Unity

Rotterdam, Pays-Bas – 12 mars 2020 – Aujourd’hui, SOEDESCO® a annoncé plusieurs mises à jour importantes qui améliorent le jeu Truck Driver de manière significative. SOEDESCO et le studio de développement Kokku veulent sans cesse améliorer la simulation. Truck Driver gagne un nouveau système de dégâts visuels, une refonte du système d’IA, et le moteur actuel du jeu a été mis à jour. Le jeu est sorti sur PlayStation®4 et Xbox One en septembre 2019, il sera bientôt sur Nintendo Switch™ et Steam®. Les mises à jour seront présentes dans toutes ces versions. SOEDESCO a publié trois vidéos expliquant le contenu des mises à jour en détail.

Regarder la vidéo du système de dégâts visuels : https://youtu.be/-_ecRbVHD-o

Regarder la vidéo du nouveau système d’IA : https://youtu.be/KO0LnC2Z_tU

Regarder la vidéo de l’amélioration du moteur Unity : https://youtu.be/KgPlJfFiRI4

Regardez le trailer de lancement:

Système de dégâts visuels

Le nouveau système de dégâts de Truck Driver ajoute des dégâts visuels sur les camions du joueur et les véhicules de l’IA. Dans la version actuelle de Truck Driver, les joueurs voient les dégâts subis par leur camion sur le GPS et les pneus, et le moteur peut s’user, ce qui perturbe la maniabilité. La mise à jour qui arrive affiche les dégâts en 3D en montrant les rayures et les accrocs au point exact où le camion a été touché. Les véhicules de l’IA affichent également des dégâts visuels précis.

Nouveau système d’IA

Le nouveau système d’IA de Truck Driver améliore grandement les voitures et les piétons gérés par l’IA. Ce système introduit des comportements distincts (comme agressif ou prudent) chez les automobilistes. Maintenant, les piétons de Truck Driver traversent les rues et réagissent au trafic. De nouveaux véhicules gérés par l’IA, comme des tracteurs ou des camions, ont été ajoutés pour donner plus de réalisme au trafic sur toute la carte, que ce soit dans les grandes villes ou les zones rurales calmes.

Amélioration du moteur Unity

Truck Driver utilise actuellement le moteur Unity version 2017.4. Il a été amélioré à la version 2019.2. La mise à jour optimise le jeu, ce qui donne une meilleure résolution d’image, moins de saccades, et surtout, la possibilité d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et du contenu plus facilement. Cela réduit la taille des fichiers des patchs et améliore les graphismes grâce à de meilleures ombres et textures.

À propos de Truck Driver

Après avoir hérité du camion de votre père, vous tentez votre chance et déménagez dans une nouvelle ville. Ici, faites-vous un nom et gagnez le respect de la communauté locale. Parcourez le monde ouvert fluide de Truck Driver, travaillez avec toutes sortes de personnes, du constructeur au bûcheron, et honorez la mémoire de votre père en devenant un excellent chauffeur poids lourd !

Features