De nouvelles informations sur TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Le jeu officiel du TT de l’île de Man vous fera découvrir des parcours inédits dans son nouveau mode Carrière

Lesquin, le 13 mars 2020 – NACON et le studio KT Racing sont heureux de dévoiler deux nouvelles vidéos de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2. Mettant en scène un pilote de moto fictif nommé James Wilson, ces vidéos nous racontent sa préparation au Tourist Trophy de l’île de Man.

A l’occasion de ce nouveau volet, les équipes de KT Racing ont créé un terrain de jeu parfait, un paradis du motard. Accessible dans les modes Carrière et Free Roam, il s’agit d’une zone ouverte où les pilotes peuvent s’entrainer, tester les réglages de leurs motos et aller au bout de leurs limites à travers des courbes rapides, des virages serrés et de longues lignes droites où ils dépasseront les 300 km/h. En plus du déplacement libre, les pilotes pourront s’essayer à de nombreux défis sur différentes portions de cette zone, comme des poursuites ou des courses contre la montre. Ce paradis du motard est le meilleur terrain d’entraînement possible pour se préparer à affronter le tracé mythique de l’Île de Man.

Le mode Carrière propose aux joueurs d’accomplir un rêve de motard : remporter le Tourist Trophy de l’île de Man ! Après s’être illustré sur l’un des 18 tracés, les pilotes amateurs pourront signer avec une équipe, obtenir de nouvelles motos et participer à différents championnats. Au fil des saisons, ils devront gérer leurs finances et leur réputation, organiser leur calendrier et changer d’écurie – chacune proposant des modèles Superbikes et Supersports. En remplissant les objectifs fixés par ces équipes, les joueurs auront droit à des récompenses spéciales qui les aideront dans leur progression. Une fois leur moto optimisée et leurs compétences de pilote confirmées, ils pourront obtenir une chance de décrocher la plus haute distinction : vainqueur de la Senior TT !

Créé en 1907, le TT est la course de moto la plus mythique au monde. Un tracé de 61 km, plus de 260 virages… C’est LA course emblématique des motards. Pilotes et les tracés officiels, découvrez TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 doté d’une nouvelle physique et d’un nouveau mode carrière dans lequel chaque joueur pourra améliorer les performances de sa moto.

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 sera disponible le 19 mars 2020 sur PlayStation®4, Xbox One, PC et ultérieurement sur Nintendo Switch.